Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nel giorno dei funerali solenni alabardata del generale iraniano sulle mani e l’iran e Medita vendetta di ripetere le sue minacce agli Stati Uniti la guida Suprema e Damiano avverte prepara le varie il ministro degli Esteri Damiano zarif spaventa conseguenze incontrollabile l’ambasciatore italiano all’onu parlando la CNN spiega che la risposta ad un’azione militare un’azione militare di chi quando dove lo vedremo aggiungere un alto esponente dell’esercito ammonisce la vendetta non sarà affrettata e decideremo dove Quando avverrà la schiacciante risposta tra un po’ arriva dice di non volere la guerra ma di qualunque risposta necessaria la nato intanto sospende le missioni di addestramento in Iraq e la tua dizione anthesis ridimensiona la portata delle sue operazioni per ragioni di sicurezza la politica incontro di 45il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio al segretario del PD Nicola Zingaretti al centro del colloquio si è parlato della situazione politica generale si è fatto un primo confronto sul percorso da viale per definire i prossimi obiettivi di governo Il primo è stato molto positivo e costruttivo e quanto si legge in una nota congiunta dagli staff dei due leader e il 2020 Come gli anni precedenti Si preannuncia impegnativo per il governo dei conti pubblici la situazione economica caratterizzata dalle crescenti incertezze che pesano sul quadro macroeconomico internazionale le prospettive dell’economia italiana già largamente al di sotto della media europea e di sentono ulteriormente la Corte dei Conti nel rapporto di programmazione dei controlli delle analisi per l’anno 2020 in un quadro di crescita incerta la condizione dei conti del nostro paese appare fragile ed esposta a rischi nel breve nel medio termine notizie in chiusura la Cina ha deciso di sostituire il suo inviato speciale ad Hong Kong si tratta del primo rimpasto di un certo peso da quando è l’ex Colonia britannica Sono scoppiate le proteste Pro democrazia 7 mesiquando jimin è stato licenziato dal suo posto di Capo dell’ufficio per i rapporti con la Cina e sarà sostituito annunciato la TV di Stato se aiuta a fornire però altri dettagli è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa