Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione buona dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura incontro di 45 minuti aveva giochi di oggi Tra i leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio il segretario del PD Nicola Zingaretti al centro del parlato della situazione politica generale si è fatto un primo confronto sul percorso ad avviare per definire i prossimi obiettivi di governo il clima è stato molto positivo e costruttivo e quanto si legge in una nota congiunta degli staff dei due leader andiamo in Australia perché si Daniela da grande città del paese rischia di rimanere al buio a causa degli incendi che stanno mettendo a dura prova le forniture di energia elettrica nello stato più popolato del continente è la situazione peggiora di Ora in ora il ministro dell’energia mattina in Un Tweet ha invitato i residenti a ridurre il consumo di elettricità a spegnere le pompe della piscina Le luci nelle stanze non occupate di evitare l’uso di lavatrici lavastoviglie vediamo in Italia nel due Mila e diciannoveindagate 650 persone per sfruttamento sessuale dei Minori on-line mentre al 380 sono finite sotto inchiesta per adescamento di Minori sempre tramite il web e il bilancio dell’attività svolta dalla polizia postale Se invece sempre lo scorso anno sono stati casi di stickers e trattati fenomeno in crescita diffusione che consiste nella condivisione sulle piattaforme il messaggistica istantanea adesivi digitali gratuiti a contenuto offensivo violento eliminatorio antisemita anche pedopornografico l’ultima notizia in chiusura quasi due italiani su tre però non shopping approfittando degli sconti da oggi al via in tutta Italia dopo il debutto il 2 gennaio in Basilicata si cena e Valle d’Aosta la percentuale di chi stanno per acquisti durante il periodo di ribassi rimane stabile al 61,8% delle donne tra i 35 Ei 44 anni residenti soprattutto al sud a farla da padrone e quanto rileva un’indagine realizzata da Chrome con i prodotti più gettonati ci sono i capi d’abbigliamento 95,9% in aumento del 2,4 % gli acquisti on-line è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

