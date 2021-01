Ultime Notizie Roma del 04-01-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale lunedì 4 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio arriveranno l’8 gennaio dati della cabina di regia per il monitoraggio un certo numero di regioni che dovrebbero cambiare fascia e quanto emerge dal vertice tra governo e regioni il ministro speranza annuncia è il prossimo fine settimana tutta l’Italia potrebbe essere zona rossa confermata la ripresa delle lezioni del 7 gennaio per scuole elementari medie Mentre per la riapertura delle superiori si attendono i dati del monitoraggio Ok dai presidenti delle purché le misure non siano modificato di settimana in settimana le siano garantiti Ristori che dopo l’impennata degli ultimi due giorni torna a scendere il tasso di positività di covid in Italia che si attesta al 13% Rispetto al precedente 17,6 Tamponi e quota 100 2974 nelle ultime 24 ore sono 14245 nuovi casi di coronavirus mentreultime sono 347 vaccinate oltre centomila persone mia preoccupazione per ritardi in particolare in Lombardia è stata espressa nel corso tra vertice tra il premier Giuseppe Conte i capi delegazione della maggioranza Dai che intanto Scarica l’assessore galera che aveva giustificato i ritardi nella regione con le ferie da smaltire dei medici le elezioni regionali in Calabria si svolgeranno il 11 aprile sia all’insegna dell’incertezza per il destino del governo Conte la settimana dell’epifania stretto tra l’ipotesi di nuovo governo avanzata dai due soci di maggioranza Movimento 5 Stelle PD con Martina che non esclude un l’impatto sullo sfondo la minaccia di staccare la spina più volte riproposto dal leader di Italia viva Matteo Renzi la pressione delle opposizioni il premier nelle prossime 48 ore Dunque chiamato la sua decisione finale intraprendere la via Non facile del conte o pilotare l’esecutivo verso la crisi il Washington Post maschera Donald Trump che in una lunga telefonata al Segretario di Stato della Georgia sollecita a trovare abbastanza voti per ribaltare la vittoria diAID Another page tape uno sfrontato abuso di potere per la vice presidente Letta camera Harris intanto La democratica Nancy pelosi è stata rieletta per altri due anni speaker della Camera durante la prima seduta del nuovo americano negli Stati Uniti continuano a mietere record nella fanteria tanto che pompe funebri di Los Angeles sono accorto di Bari per le vittime sabato il paese registrato 200 77346 contagi superando ormai 20 milioni di casi mentre i morti sono oltre 350.000 registra la John Hopkins University altri 115 mila mi richiami potrebbero morire di covid del prossimo mese Secondo alcune proiezioni per il sesto giorno consecutivo la Gran Bretagna registra quasi 55000 contagi in calo rispetto ieri con 454 vittime di morte di oltre 75 mila l’orizzonte annuncia macinato milione di persone più che del resto d’Europa un Rider picchiata aggredita a Napoli per rubargli il motorino durante il lavoro è caduto ieriNapoli il video diffuso dal consigliere regionale di Europa Verdi Francesco Emilio Borrelli rimbalza sui social quel giovane si faccia avanti lo sprona Borrelli perché lo vogliamo aiutare Colletta solidale per ricomprare lo scooter fai per il maltempo non dà tregua all’Italia in particolare al nord ovest con piogge e neve attese copiose fin dalla collina anche per oggi il dipartimento di protezione civile ha diramato un allerta gialla per 7 regioni parte emilia-romagna Lazio Abruzzo e Basilicata all’intero territorio di Toscana Umbria e il versante tirrenico della Calabria nuove perturbazioni sui settori nord-occidentali con precipitazioni nevicate a quote collinari la Juve 2021 con un bel 41 all’Udinese doppietta di Ronaldo poi chiese di Bala gol della bandiera dei friulani che colpiscono anche due traverse con lo stesso landese e Striker la non si ferma il Milan vince a Benevento e consolida il primato l’Inter travolge il Crotone con 162 RSI Vittorio rotonde anche per napoli-atalanta mentre la Roma si conferma al terzo posto con la Vittoriastop della Lazio Genova tre punti pesanti per il toro a Parma con il Liverani in bilico ed è tutto per questa edizione un’informazione Torna più tardi buon proseguimento di

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa