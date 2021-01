Ultime Notizie Roma del 04-01-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio è previsto un altro vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7 gennaio si lavora per chiudere a breve l’ordinanza ponte del ministro della Salute speranza in vigore fino al 15 gennaio data di scadenza dell’ultimo dpcm non si esclude che il provvedimento possa essere firmato entro stasera a Desy intanto per l’8 gennaio dati della cabina di regia per il monitoraggio un certo numero di regioni dovrebbero cambiare Pascià speranza annuncia che il prossimo fine settimana tutta Italia potrebbe essere zona rossa confermata la ripresa delle scuole elementari e medie dal 7 gennaio mentre per decidere se tornare alle superiori si attendono i dati del monitoraggio sul tema scuola abbiamo incontrato Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFsottoscritto dei firmatari del contratto collettivo nazionale Purtroppo questo contratto ancora una volta riduce le possibilità dello spostamento dei trasferimenti del personale scolastico di ruolo perché riduce al 25% per il terzo anno proprio la disponibilità sui tre per i trasferimenti interprovinciali lasciando l’altro 25% per il passaggio di ruolo se è corretta è giusta l’idea di favorire i passaggi di ruolo di fatto i passaggi di ruolo non si favoriscono così anche al personale di poter conseguire ulteriori abilitazioni per esempio cosa che purtroppo negli ultimi anni non è venuta e su questo quindi noi siamo convinti che bisogna intervenire anche normativo è anche dal punto di vista contrattuale non si capisce perché rispetto anche a questa crisi dovuta alla pandemia non si siano pensate delle soluzionitampone proprio per cercare più possibile di riconoscere il diritto alla famiglia come diritto al lavoro quindi ancora una volta l’hai bocciamo questo contratto collettivo integrativo firmato dagli altri sindacati e siamo pronti ancora ricorrere in tribunale per esempio per eliminare il vincolo quinquennale che è stato messo per i neoassunti ho ancora per eliminare Quelle norme che non permettono neanche con l’assegnazione provvisoria di potere stare con i propri figli Una volta che si è presa la assunzione in un’altra regione italiana Ecco questo è il paradosso di Oz legislatore che permette di essere assunti in deroga alle normative vigenti in altre regioni e di converso mettere i vincoli impedendo gli spostamenti invece una volta a tutto questo è il logico del momento in cui ci sono più di 200mila posti Vacanti e disponibili e non si capisce perché 60.000 per esempio insegnanti non possono ottenerequello che chiedono c’è poter lavorare però stando sempre accanto i propri familiari Ecco perché ancora una volta ripartiremo con delle vertenze legali per poter cambiare le cose e quando finalmente si potrà firmare il nuovo contratto collettivo nazionale Eli Allora nei tavoli sulla contrattazione integrativa cercheremo di cambiare questa enorme in giù e dopo l’impennata degli ultimi due giorni è tornato a scendere il tasso di positività del covid in Italia e ora al 13,8% rispetto al 17,6 di sabato i tamponi sono stati 100 2974 nelle ultime 24 ore 14245 nuovi contagi è 347 le vittime vaccinate oltre 118000 persone ma nel vertice tra il premier Conte i capi delegazione maggioranza è stata espressa preoccupazione per ritardi in particolare in Lombardia la lega Scarica l’assessore Lombardo galera che aveva giustificato i ritardi nelle vaccinazioni con le ferie da smaltire dai medici si apre all’insegna dell’incertezzaper il destino del governo Conte la settimana dell’epifania stretto tra l’ipotesi di un nuovo governo avanzata dei due soci di maggioranza Movimento 5 Stelle PD con Martina che non escludono l’impasto incalzato dalla minaccia di staccare la spina più volte è formata dal leader di Italia viva Matteo Renzi Senza contare la pressione delle opposizioni premier nelle prossime 48 ore dunque dovrà decidere se come 4 pilotare le seghe primo verso la crisi Cambiamo argomento il Washington Post maschera Donald Trump che non allunga telefonato al Segretario di Stato della Georgia sollecita a trovare abbastanza voti per ribaltare la vittoria di Joe biden nel Peach state 1 puntata abuso di potere secondo la vicepresidente retta kamala Harris intanto La democratica Nancy pelosi è stata rieletta per altri due anni speaker della camera ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa