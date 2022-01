Ultime Notizie Roma del 04-01-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione martedì 4 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno il rientro a scuola dopo le vacanze di Natale di Mann è programmato per il 10 di gennaio secondo la posizione del governo Alcune regioni in ordine sparso suggeriscono il rinvio dell’apertura di corsa da te davanti all’ondata di contaggi spinti dalla variante omicron mentre la Lombardia sospende l’attività doposcuola di asili nido e governatori che si riuniscono oggi prospettano nuove proposte da sottoporre alle sicuri vo ad una settimana dalla ripresa delle lezioni autorevoli fonti di governo assicurano alla Diane Kronos che l’orientamento dell’esecutivo è quello di mantenere la data del 10 gennaio per il ritorno degli studenti sui banchi e nonostante l’aggravarsi del quadro epidemiologico la linea non sarebbe cambiata nelle ultime ore dalle regioni arrivano sollecitazioni differenti a fare da apripista El Vincenzo De Luca il presidente della Campania ritiene necessario l’invio di 20-30 giorni di rientro in classe a Stefano Bonaccini governatore dell’Emilia Romagna dice chiaramente non sono d’accordo quando si parla di De Luca il governo deve avanzare una proposta al paese più che attendere una proposta delle regioni bilancio Cave da sono 68052 nuovi contagi in Italia si registrano inoltre altri 140 morti momento è anche ricoveri nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 445321 tamponi in più il caso di positività è al 15,3% la cronaca ieri sera la mamma del bimbo di 2 anni morto annegato in mare a Torre del Greco intorno alle 2230 la procura di Torre Annunziata e nessun decreto di fermo di indiziato di Delitto nei confronti della donna di 40 anni la madre dei piccoli gravemente indiziata del reato di omicidio volontario la quarantenne riteneva che il figlio fosse affetto da problemi di ritardo mentale e autismo nonostante non vi fosse alcuna conferma in tal senso dal punto di vista sanitario sarebbe questa secondo le prime acquisizioni investigative la ragione per cui avrebbe fatta negare il piccolo era l’ultima notizia per il momento nel promozione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa