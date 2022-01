Ultime Notizie Roma del 04-01-2022 ore 17:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio non smette la scuola e ritorno in classe retta fissato per il 7 e 10 gennaio respinta la richiesta del presidente della Campania De Luca che aveva parlato di 20-30 giorni di stop No dei presidi di vita da solo per gli alunni non vaccinati si va verso l’obbligo di supergreen fa quello che si ottiene con il vaccino per andare a lavorare mercoledì le decisioni del Consiglio dei Ministri che accordo tra il commissario figliolo le farmacie per il prezzo delle mascherine ffp2 a €0,75 atteso per fine gennaio il picco della variante omikron Italia secondo il gimbe si rischiano di milioni di dispositivi per proteggersi serve la terza dose verso studio Gary altri 68000 casi 140 morti ma il dato si riferisce Ancora un giorno di festa tasto di positività 15,2 code davanti alle ferrovie tempi di attesa più lunghi per i vaccini il sistemasotto pressione L’obiettivo della campagna e 15 milioni di somministrazione gennaio tra Fighter moderna c’è un quantitativo per 26 milioni di dosi 1 su una mia amica non si abbatte sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno nella sola giornata di lunedì casi di contagio sono stati oltre un milione i doppio rispetto a 4 giorni fa il quadruplo in poco più di una settimana Secondo i dati della John Hopkins University riportate dall’agenzia Bloomberg come nome di potrebbero essere persino sotto Sfilatino tenendo conto dei tantissimi americani che oramai si affidano i te tanti compiti fai da te utilizzati in casa in Cina un milione duecentomila le persone lockdown nella città di giù dopo la scoperta di tre casi di coronavirus negli ultimi giorni torniamo in Italia attesa per l’annuncio del Presidente della Camera fico che oggi dichiara la data del primo voto per eleggere il Presidente della Repubblica conti contatti riservati i tre partiti Berlusconi è convinto di avere i numeri per il colle ma Salvini lavoro un incontro con i leader e attacca retta metterete perde tempo fanno sapere i punti della Lega L’assemblea dei senatori a larghissimaquelli del MoVimento 5 Stelle chiede il bis di Mattarella ogni tanto Montecitorio si prepara il via delle votazioni entro domani si riunisce il GPS interno per valutare le misure di sicurezza contro i contagi covid E dopo che lo avresti detto tu per greenpass ai lavoratori Cambiamo argomento nel 2021 sono stati 5434 gli attacchi ai sistemi informatici critici nazionali gestiti dalla struttura specializzata in sicurezza della Polizia Postale Chieti Renato 110520 4 Alert denunciato 187 persone in questo contesto reazione è stata diretta soprattutto la rotta la vendita sul web di Green e sono state 101 le persone appartenenti alla complessa galassia di movimenti novaxion greenpath denunciate per aver partecipato a gruppi on-line che incitano alla violenza organizzano eventi o manifestazioni non autorizzate in crescita gli attacchi informatici alle aziende favoriti da lo smart Working momento anche stalking Revenge Porn Sex or Fashion boom di casi di sfruttamento sessuale dei minori adescamento on-linel’omicidio la donna di 40 anni in cui figlio di due anni e mezzo è morto annegato nelle acque davanti alla scala Torre del Greco in provincia di Napoli gli investigatori hanno fatto sapere che la donna ha ammesso di avere contribuito la morte del figlio convinta che sto di ritardi mentali Anche se finora non c’era conferma da parte dei medici già staccato un assegno da cinquecentomila dollari Virginia Giuffrè nel 2009 per mettere fine alle sue accuse di abusi sessuali dopo anni nel l’ombra il testo del patteggiamento è stato pubblicato nell’ambito dell’azione legale avviata della donna negli Stati Uniti contro il principe Andrea e propri legali del Duca di York lo ritengono un documento essenziale per archiviare in via definitiva la causa perché vieterebbe la principale accusatrice di procedere contro Andrea che nell’accordo non è nominato esplicitamente Germania Austria e Lussemburgo contestano l’ipotesi della commissione europea di tassonomia perinucleare il portavoce del governo di Berlino affermato che nel contratto di programma della collezione e si indica nucleare come pericolose non sostenibile dal punto di vista ambientale e si punta sul gas naturale come tecnologia diVienna fa sapere di essere pronta a fare causa l’Unione Europea commissionato anche un parere legale sulla decisione tu stai muto parla di provocazione si dice pronto ad agire ed è tutto buon proseguimento di Ascona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa