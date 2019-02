Ultime Notizie Roma del 04-02-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta ascarelli riconoscimento ufficiale da parte di Gran Bretagna Francia Austria e Germania Olanda e Spagna per Guido autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela fino alle prossime elezioni presidenziali in tal senso sono stati tardi quasi in contemporanea dal premier spagnolo Sanchez dal cancelliere austriaco kurz E dai ministri degli esteri di Parigi e di mentre Parigi dal è definita Guido di Indire le elezioni presidenziali Stamattina scade l’ultimatum europeo Il presidente Nicolas Maduro per una l’auto dell’ex le dà fuoco grave condizioni di una quarantenne aggredita questa mattina nel parcheggio dell’area commerciale di Vercelli zona Carrefour e OVS non uomo sulla cinquantina con quelli passato aveva avuto una relazione traospedale di Vercelli la donna è stata trasferita in condizioni critiche al CTO di Torino secondo quanto si apprende l’uomo è stato arrestato l’obiettivo essere più competitivi che cercare di lottare per vincere Valentino Rossi indica così a Sky la direzione per la stagione 2019 della Yamaha presentata a Giacarta arriviamo da una stagione difficile nel 2018 Ci aspettava un po’ di più dice abbiamo parlato a lungo con gli ingegneri giapponesi so che questo inverno hanno lavorato domani sarà un giorno decisivo per lo stadio di Roma Virginia raggi illustra la relazione del Politecnico di Torino sui flussi di traffico nella zona dove è prevista la costruzione dell’impianto all’incontro parteciperà il professor Bruno dalla Chiara del Politecnico che ha lavorato al parere la sindaca di occasioni ribadito l’intenzione di portare avanti il progetto dell’impianto a Tor di Valle l’ultima volta solo lo scorso XVIII gennaio quando ha twittato lo stadio si farà e sarà uno stadio fatto beneCarlo Ancelotti per il Napoli ancora tutto in ballo tranne la Coppa Italia e l’ho detto anche ai giocatori ci dispiace essere usciti ma abbiamo reagito subito la squadra del Chiavari corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo in Trentino insieme con il presidente del club Aurelio De Laurentiis sta bene Faremo bene questi 120 giorni Dov’è la finale di Europa League Ma come sapete che non lo sapevo Ho concluso con una battuta È tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime negozio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa