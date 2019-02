Ultime Notizie Roma del 04-02-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi riconoscimenti ufficiali da parte dei principali paesi europei per quando guido autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela fino alle elezioni presidenziali annunci in tal senso sono stati fatti da di Gran Bretagna Germania Francia Spagna Olanda in Austria Mosca parla di intromissione negli affari interni del paese maturo scrive al papà ci aiuti nella strada al dialogo Italia resta dalla finestra diventa Mattarella chiede responsabilità e chiarezza su una linea condivisa con gli alleati e i partner europei non si placa Lacchiarella e nel governo sulla Tav Matteo Salvini torna alla carica Chi era Di Maio di spiegare che numeri alla mano è conveniente usare treni veloci che si collegano al resto del mondo risparmiando Inquinamento e Quattrini poi dice no ad uno scambio con il voto in Senato su l’autorizzazione a procedere per il caso di ciòil ministro Toninelli fa sapere che sulla Salve noi non abbiamo pregiudizi però non ne abbia neanche la lega per Di Maio Comunque il governo non è in discussione devo andare avanti ma sulle cose su cui siamo d’accordo tra le quali non c’è la tappa detto il vicepremier i discorsi di incitamento all’odio contro I migranti non sono di fuori solo in Italia Ma anche in altri Stati membri seguiamo ciò con molta preoccupazione e lavora attivamente per combatterli lo ha detto La commissaria Europea alla giustizia avverrà il roba forte presa di posizione del presidente Mattarella sul tema immigrazione accoglienza integrazione sono le risposte la concretezza delle storie di sofferenza dei conflitti di difficoltà nella arrivo nella propria in Europa Avendo sempre ben chiaro che al centro c’è la dignità della persona umana e la solidarietà Ha detto il capo dello Stato è tutto vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa