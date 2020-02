Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio il numero di infezioni da coronavirus ha superato in Cina quota 20400 con 3235 nuovi casi Confermati i nuovi decessi nel paese secondo gli ultimi dati ufficiali sono stati 64 tutti nella provincia di Huber focolaio del virus e il bilancio complessivo sarebbe perciò 425 intanto 635 contagiati sono stati dimessi dagli ospedali due persone sono fuori dalla Cina dopo il cinese morto nelle Filippine l’uomo di 39 anni ha perso la vita Hong Kong in Giappone una nave da crociera con 3500 persone a bordo è in quarantena dopo la scoperta di almeno sette casi sospetti le borse cinesi registrano ulteriori ribassi dopo i 420 miliardi di dollari bruciate ieri Shanghai avrà Meno 2 23% scienze348 Pechino cosa gli Stati Uniti di diffondere panico fuori misura accentuando le già pesanti conseguenze economiche valutati ridurre le Stime di crescita per il 2020 la banca mondiale chiede spostamento dei controlli sanitari nei pronta mobilitare risorse a sostegno dei paesi colpiti dal morto dopo due ore di confronto a Palazzo Chigi tra partiti di maggioranza e di opposizione sul coronavirus premier Conte annuncia la creazione di una trasporto di ministri e misure a sostegno delle imprese per contrastare l’impatto economico dell’epidemia in tanti governatori leghisti di Veneto Lombardia friuli-venezia Giulia il blu del Carroccio della Provincia autonoma di Trento hanno scritto al Ministero della Salute per chiedere che il periodo di isolamento previsto per chi rientro dalla Cina sia applicato anche agli alunni delle scuole di qualunque nazionalità l’istituto superiore di sanità e cocktail giudicano sufficienti le cautele adottate scoppia la polemica è degno per il lancio di sassi e studenti cinesi a Frosinone il ministro speranza esorta l’Unitàridi studenti medi e universitari a lezione con le mascherine per protesta oggi l’esito dei test sul ragazzo italiano di 17 anni di mastarone con la febbre e non si placano le tensioni maggioranza sulla riforma della prescrizione con il segretario del PD Zingaretti che cerca una soluzione ma avverte il MoVimento 5 Stelle se non si trovasse andremo avanti con la nostra legge e chiede al Conte di produrre anche Matteo Renzi resta fermo sulle sue posizioni Avvisa il ministro Bonafede si vuole portare sappia che almeno il Senato non ha i numeri trovi una mediazione Renzi Puntualizza però di non volere che il governo cada Oggi intanto la polemica totalizzi la mediazione del governo una via d’uscita parlamentare il MoVimento 5 Stelle rilancia sui vitalizi attacca silenzio Castellana si apre oggi a Roma la conferenza internazionale dei conservatori anticipata ieri sera da una cena tra leader Giorgia Meloni ha tenuto un discorso inaugurale mentre Matteo Salvini chiudeva la convention della Lega Palermo contestato da una cinquantina di Sardine al termine di una giornatasegnato dalla rottura con il fondatore Umberto Bossi meloni riscalda lastrico Nord anche ieri l’ho visto prolungare la sospensione dal ppe il suo Approdo dei conservatori e naturalistico leader di Fratelli d’Italia che oggi vola Washington per una serie di incontri Salvini non sarà alla conferenza Donald Trump vince i repubblicani della Iowa secondo le prime proiezioni riportati nello stato del midwest a contrastare il balcone c’erano due candidati minori metti membro del congresso il giorno del governatore del Massachussets billoweb che tendono ancora i risultati delle primarie per la casa bianca una sfida all’insegna dell’incertezza con un sondaggio last minute che indica Federbridge e Bernie Sanders davanti Joe biden Elisabetta Sanders sarebbe in vantaggio tra i giovani Coin 51% la prossima sfida sarà il 11 febbraio convegno MCS Cambiamo argomento il gruppo farmaceutico francese stanotteannunciato ieri sera la sua incriminazione per inganno aggravato e lesioni volontarie per la commercializzazione della antiepilettico deve secondo I magistrati Parigini non avrebbe informato adeguatamente dei rischi legali dell’associazione che ha fatto denuncia tra il 2007 e il 2014 avrebbero fatto uso 14000 donne incinte molte delle quali avrebbero partorito neonati affetti da malformazioni o ritardi nel terremo al via stasera con 12 Big in gara pronti a far dimenticare le polemiche della vigilia mettere banco Ancora ieri in caso Junior cally sapevo che le polemiche fanno parte del festival ma mi hanno colpito ferito perché sento di avere la coscienza a posto Ha detto Amadeus le contestazioni non mi fanno paura Ha dichiarato il contestato cantante E questa era l’ultima notizia buon proseguo di ascolto

