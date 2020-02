Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i numeri dell’epidemia che amo parlando delle coronavirus 530 persone guarite 414 i morti in Cina il maggior numero di malati 17306 su un totale di sei arrivata a quota 17489 in tutto sono 27 i paesi coinvolti il più colpito resta il Giappone con 20 casi confermati trigono la Thailandia Singapore Hong Kong Corea del Sud Stati Uniti il primo paese europeo nella classifica la Germania con 10 casi seguiti dalla Francia e dall’Italia con i suoi turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani i governatori di Veneto Lombardia Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina si applica anche i bambini che frequentano le scuole intantorientrati dalla Cina i 56 cittadini italiani atterrati a Pratica di Mare sono stati trasferiti all’interno della città militare della Cecchignola a Roma dove rimarranno in quarantena per 15 giorni le condizioni sono buone un ragazzo italiano di 17 anni invece è rimasto in Cina aveva la febbre un paziente straniero arrivato nella tarda serata di ieri all’ospedale Spallanzani di Roma condizioni compromette talmente si trova in rianimazione all’ospedale Spallanzani di Roma è stato isolato il coronavirus di dati saranno a disposizione della comunità internazionale per la strada a nuovi test di viaggi e vaccini anticipiamo la pagina sportiva nel posticipo della 23esima giornata di Serie A il Napoli vince in casa della Sampdoria azzurri avanti di medico mi richiede Elmas prima della Magia di coglierla che rimette in corsa i blucerchiati i padroni di casa trovano il pareggio nella ripresa con un calcio di rigore di Gabbiadini ma I Partenopei colpiscono nel finale con teMertens conquistando la seconda vittoria consecutiva in campionato torniamo all’estero perdiamo di brexit Boris Johnson Unione Europea con l’accordo per il dopo brexit per il Regno Unito vuole un’intesa fondata sul libro cambio che non richiede alcun allineamento le regole e gli standard europei sulla politica della competizione Giusti la protezione dell’ambiente formula visibile Johnson illustrando a Londra la sua piattaforma negoziale in risposta al capo negoziatore europeo Michael Barnett assicurato che su queste materie di concorrenza sleale per i 27 Londra avrà standard elevati senza cercare di regolarla in un trattato proprio varnier poco prima aveva detto che il Regno Unito non potrà più beneficiare dei diritti e dei vantaggi economici se il 31 dicembre lascerà il mercato unico e unione doganale Questo è il quadro in cui ci muoviamo insomma per Londra è borselli di vostra tutt’altro che agevole che rimaniamoa Londra per raccontarvi dell’attentato sera radicalizzato guardando materiale già vista on-line questo il racconto della madre di studenti il ventenne che è l’altro giorno a coltellate alcune persone a Londra prima di essere ucciso dalla Polizia la donna a Leaf Alaskan Aggiungi Tuttavia credere che posso diventare ancora più religioso è più legato all’estremismo islamico nel periodo trascorso nel carcere di massima sicurezza di belmar poco più di un anno e mezzo prima del rilascio avvenuto a fine gennaio su corsi on-line sconto di pena rispetto alla condanna a 3 anni e 4 mesi ricevuta nel 2018 che i reati di trova gamba terroristica e in chiusura andiamo a parlare di scuola previsione profili professionali personale ATA ricerca università queste le proposte di ANIEF alla ram ma sentiamo le parole belle presidente del sindacato Marcello Pacificopersonale del comparto scuola 2007 e anche per migliorare il profilo professionale di assistente amministrativo è messo Sono delle proposte importanti che prendere atto europeo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa