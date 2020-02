romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il numero di infezioni da coronavirus ha superato in Cina a quota 20400 con 3235 nuovi casi Confermati i nuovi decessi nel paese secondo gli ultimi dati ufficiali sono stati 64 tutti nella provincia di hubei focolaio del virus e il bilancio complessivo sale perciò 425 intanto 635 contagiati sono stati dimessi dagli ospedali c’è una seconda vittima fuori dalla Cina dopo il decesso nelle un uomo di 39 anni ha perso la vita Hong Kong durante lo sciopero degli ospedali contro la mancata chiusura delle frontiere in Giappone una nave da crociera con 3711 persone a bordo è appena dopo la scoperta di almeno otto casi sospetti Ma che avevo chiuso temporaneamente i Casinò Le borse cinesi hanno aperto con ribatti tra i due il 3,5% Ma hanno poi girato in positivovalutate ridurre le Stime di crescita per il 2020 la banca mondiale chiede il rafforzamento dei controlli sanitari ed è pronta a mobilitare risorse per i paesi colpiti e dopo due ore di controllo a Gigi tra partiti di maggioranza e opposizione sul pronome virus in premier Conte annuncia la creazione di una Task Force di ministri misure a sostegno delle imprese per contrastare l’impatto economico dell’epidemia in tanti governatori leghisti divenne Lombardia friuli-venezia Giulia il presidente anche lui del Carroccio della Provincia autonoma di Trento hanno scritto al Ministero della Salute per chiedere che il periodo di isolamento previsto per chi rientro dalla Cina via applicato anche gli alunni delle scuole di quale nazionalità l’istituto superiore di sanità e Conte giudicano sufficienti le Cruiser adottate scoppia la polemica di sdegno per il lancio di sassi a studenti cinesi a Frosinone il ministro speranza esorta all’unità rete studenti medi e universitari a lezione con le mascherine per protesta oggi l’esito del test sul ragazzo italiano di 17 anni rimasto bua con la febbre ed una situazionecoronavirus abbiamo sentito il commento dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole di Albano inutili quanto pericolosi all’amnistia può veramente in qualcosa che la nostra Repubblica promuove lo sviluppo della cultura anche la ricerca semplice articolo 9 della Costituzione di chi ritiene che la ricercava la proposta di più è meglio ma anche con l’orgoglio di chi appartiene a quella medesima fantastica animazione loro tutte le donne che hanno isolato discorso vorrei regalare la salute è il primo di imprescindibile Servizio Pubblico oggetto di tutela quale fondamentale diritto dell’individuo è interesse della collettività come afferma senza peso l’articolo 32 della carta e tuttavia quello coronato Non è il solo virus che campeggia in queste ore nel nostrole donne uccise in una settimana testimoniano gli altri servizi baci finti nei quali andrebbero stupido è più a fondo indagate le cause prime donne che fanno scoperte eccezionali e Donne che spesso tra le mura domestiche In questo caso tuttavia la soluzione però trovarla soprattutto gli uomini nella maggioranza sulla riforma della prescrizione con il segretario del PD Zingaretti che cerca una soluzione ma Berta il MoVimento 5 Stelle se non si trovasse andremo avanti con la nostra legge e chiede al ponte di produrre una sintesi anche Matteo Renzi resta fermo sulle sue posizioni Avvisa il ministro Bonafede se vuole forzare sappia che almeno il Senato non ha i numeri trovi una mediazione Renzi Puntualizza però di non volere che il governo cadrà il MoVimento 5 Stelle rilancia sui vitalizi attacca silenzio della ti si apre oggi a Roma la conferenza internazionale dei conservatori anticipata ieri sera da una cena tra i leader Giorgia Meloni ha tenuto un discorso inaugurale mentre Matteo Salvini chiudeva la convention della Lega Palermoal termine di una giornata segnata dalla rottura con il fondatore Umberto botti di ieri si è visto prolungare la sospensione dalla pipì e il suo Approdo dei conservatori è nato secondo la libera di Fratelli d’Italia che oggi vola Washington per una serie di incontri Salvini non sarà alla conferenza Carabinieri finanzieri hanno arrestato Il latitante Domenico Romeo di 40 anni ricercato dal luglio scorso dopo essere sfuggito alla cattura nel operazione buon vento genovese condotta dalla guardia di finanza del Capoluogo Ligure coordinata dalla dda genovese l’uomo accusato di traffico internazionale di droga aggravata dalla finalità mafiosa è ritenuto dagli investigatori la contabile della ndrina degli Alvaro di Sinopoli che gestiva il traffico era con la famiglia in Aspromonte saremo al via con 12 Big in gara pronti a far dimenticare le polemiche della vigilia abbattere banco Ancora ieri il caso Junior cally sapevo che le volevi che fanno parte del Festival

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa