Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e venerdì trovato in ascolto da Francesco Vitale in studio primarie democratiche ritardi nella diffusione dei risultati del voto in l’integrità dei risultati di primaria importanza ci sono stati dei ritardi nei risultati per controlli sulla qualità è stata l’applicazione ufficiale del partito dell’asinello indicato come solo il 25% dei dati siano pervenuti coronavirus rientrati gli italiani Conte vede capigruppo a Palazzo Chigi trasferito in una struttura militare per la quarantena 4 regioni nord Italia chiedono isolamento per gli alunni cinesi leasys era sicura le misure adottate tutelano la salute dei bambini i presidi le scuole si attengono alla circolare del ministero il numero totale dei contagiati incidentate di oltre 7000 segretario del partito democratico Nicola Zingaretti interviene sulla prescrizione Dopo le parole di Matteo Renzi che dal palco dell’assemblea Italia viva Cinecittà dichiarato che voterà con L’opposizione credo che proprio quando ci sidimmi così diverse quello che deve prevalere la voglia di trovare una sintesi afferma il segretario del PD sulla prescrizione così come sulle altre cose È giusto aprire un confronto su questo tema e abbiamo chiesto al presidente Conte devi chiudere ad Cambiamo argomento Ndrangheta catturato latitante Domenico Romeo già noto alle forze dell’ordine per traffico di stupefacenti il risultato al centro di un ingente traffico internazionale di cocaina oggetto delle indagini della dda di Genova è in corso anche una rata operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Roma in collaborazione con i comandi territorialmente competenti della Guardia civile spagnola per eseguire un’ordinanza che dispone misura cautelare nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti a due diverse associazioni una vicino alla Ndrangheta e l’altra la Camorra interconnesse dalla mutua assistenza nel settore del narcotraffico i carabinieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo il sequestro preventivo di beni per circa €1000000 operazione in corso dall’alba nelle province di Roma Napoli Cagliari Oristano Reggio Calabria Varese è in Spagna l’ordinanzaDispone che 33 misure cautelari Come dicevamo è stata emessa dal GIP di Roma su richiesta della procura della Repubblica di Roma direzione Distrettuale antimafia ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa