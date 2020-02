Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli da Sanders canta Vittoria la campagna ha diffuso i suoi risultati interni corrispondenti a circa il 40% emerge è che il senatore del Vermont è primo nel conteggio finale con il 29,66% Ma le primarie democratiche per la casa bianca partono col piede sbagliato la macchina organizzativa del partito va in tilt e a notte fonda in carica non si conoscono ancora i risultati che danno il calcio d’inizio della competizione il diciassettenne italiano rimasto a v Anna non ha il coronavirus lo confermano fonti della linea giovane che non era potuto partire perché con la febbre era stato sottoposto al test per verificare l’eventuale contagio prescrizione c’è un confronto all’interno del governo e della maggioranzama sono sicuro che con dialogo e la mediazione di Giuseppe Conte riusciremo a trovare un compromesso a Rialto nell’interesse dei cittadini protetti brevi una certezza della pena lo scrive su Twitter il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico Olimpia per troppo tempo abbiamo avuto governi che si sono fatti le leggi a personam per sfuggire ai processi e questo non è più tollerabile è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Roma in collaborazione con i comandi territorialmente competenti e della Guardia civile spagnola per eseguire un’ordinanza Che dispone misure cautelari nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti a due diverse associazioni una vicina alla Ndrangheta e l’altra alla camorra interconnesse dalla assistenza nel settore del narcotraffico i carabinieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo il sequestro preventivo di beni per circa €1000000 una perturbazione atlanticasera Oggi sull’Italia venti di burrasca e mareggiate un brusco calo delle temperature nevicate al centro-sud e lo indica nell’età meteo Della protezione civile Dalle prime ore del giorno 20 di burrasca Sofia su emilia-romagna Toscana Umbria Marche e Sardegna Lombardia Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige dal mattino poi la forte ventilazione si estenderà tutte le altre regioni ci saranno forti mareggiate sulle coste forte ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

