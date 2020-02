Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Frascarelli il diciassettenne italiano rimasto Apuana non è il coronavirus lo confermano fonti della Farnesina il giovane che non era potuto partire perché con la febbre era stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale contagio fazioni rivali Libia hanno accettato di trasformare la tregua e non c’è stato il fuoco permanente l’ho annunciato lono all’indomani della prima riunione ieri a Ginevra del comitato militare congiunto composto da 5 membri di entrambe le parti il governo di accordo Nazionale guidato da casa RAI e le forze del generale haftar abbiamo la risposta dell’Italia questo focolaio Speriamo che la parte italiana faccio a una valutazione obiettiva giusta calma e razionale dell’epidemia e comprenda e sostenga gli sportgoverno cinese per contenerla e controllarla così la portavoce del Ministero degli Esteri alle domande se l’Italia ha reagito in modo eccessivo all’emergenza coronavirus le borse si invertono La rotta e dopo una partenza negativa girano in territorio positivo l’indice composti di Shanghai sale dello 0,21% mentre quello di scienze guadagna lo 0,5% rispetto Aggiorna il paniere per l’inflazione 2020 a rappresentare le nuove abitudini di spesa delle famiglie entrano le auto elettriche e ibride i monopattini elettrici il sushi take away e la consegna di pasti a domicilio il cosiddetto Food Delivery ad opera del ciclofattorini tra le novità anche il servizio di barba e baffi e i trattamenti estetici per uomo Istituto anche incluso Gli apparecchi acustici l’applicazione dello smalto sperimentale e lavatura e stiratura di camicie nessun prodotto esce invece dal folto gruppo di prodotti su cui viene misuratainfrazione è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa