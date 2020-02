Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli la fondazione dello storico carnevale di Ivrea che ogni anno attira migliaia di persone per la tradizionale battaglia delle arance a via Togliatti formali necessari per procedere con la sostituzione del Generale Alberto bombonato la decisione in seguito alle voci insistenti di eventuali comportamenti inappropriati che hanno creato all’interno della città con clima o sereno a breve la fondazione comunicherà anche il nome del nuovo generale e storica figura del celebre carnevale il diciassettenne italiano rimasto Apuana non hai coronavirus e lo confermano fonti della Farnesina il giovane che non era potuto partire perché con la febbre è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale contagio quando c’è di mezzo la salute dei cittadini possono avere 10 anni O 80 anni La cautela è ovvia così Matteovieni a proposito della lettera dei governatori leghisti inviata al Ministero della Salute con la richiesta che i bambini al rientro dalla Cina non torno in classe per due settimane per precauzione l’Italia organizza un evento per coinvolgere i giovani nella battaglia sui cambiamenti climatici a Milano tra il 28 settembre il 2 ottobre ATM all’incontro preparatorio della cop26 la conferenza ONU sul clima presieduta dal Regno Unito con partnership italiana lo ha annunciato a Londra Giuseppe Conte nella cerimonia di lancio dell’iniziativa insieme a Boris Johnson un ulteriore evento dedicato all’Africa si svolgerà a Roma ha detto il premier che ha indicato la cap 26 come cruciale è il 2020 come anno decisivo per il clima vediamo con il Festival di Sanremo all’Ariston fervono i lavori il calendario segna meno 1 al via della 70esima edizione del Festival di Sanremo e sul palco del Piccolo Teatro Ligure e tempo di ultime proveparte anche alla stampa la scenografia di Gaetano Castelli e imponente con le sue spire che ricordano un’astronave la voluttuosità delle onde può anche i tentacoli di qualche antico mostro al centro la scalinata da cui scendono tutti i cantanti Nessuno escluso è l’ultima occasione per qualche piccolo aggiustamento per verificare che tutto funzioni a dovere E allora via uno dietro l’altro in un rito Che ha ormai le sue regole e la sua sacralità ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

