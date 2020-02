Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Ceccarelli si aggravano le condizioni dei due coniugi cinesi positivi ai coronavirus ricoverati allo Spallanzani i due cittadini cinesi ricoverati presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani nelle ultime ore hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche causa di una insufficienza respiratoria come segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura Pertanto è necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva la comunità un bollettino della direzione sanitaria dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Nel frattempo sono stati dimessi 26 pazienti dallo Spallanzani di Roma dopo il risultato negativo del test per la ricerca del nuovo coronavirus il diciassettenne italiano rimasto a Luana non ha ilC’è un tavolo che va avanti in settimana acquisterò un nuovo incontro e troveremo una soluzione per completare l’accordo su tutti gli aspetti della riforma del processo penale E troveremo una soluzione tu la prescrizione invito tutti a non fermarsi disposizioni di principio così il premier Conte da Londra negando che la soluzione sulla prescrizione sarà affidata al Parlamento italiano al Cairo Cantini da molto tempo non ci risponde evidentemente persegue altri obiettivi rispetto a verità e Giustizia mentre porta avanti con successo iniziative su affari scambi commerciali tra i due paesi hanno detto i genitori di Giulio regeni davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta all’uccisione del ricercatore friulano la Gran Bretagna è entrata Nell’era brexit è decisa ad assumere un ruolo guida nella battaglia contro il cambiamento climatico lo ha detto il premier Boris Johnson e presentando a Londra con Giuseppe Conte gli eventi della Coop 26 la conferenza sul clima di quello non affidatoFidenza Regno Unito in partnership con l’Italia e che terminerà a Glasgow il 9 novembre chiudiamo con una notizia di cronaca da Brescia un agente di polizia locale si è ucciso Sperando pistola di ordinanza è caduto a Palazzolo in provincia di Brescia alla gente 44 anni si è ammazzato vicino alla sede della polizia locale dove lavorava la gente era finito Tra le polemiche qualche giorno fa per avere l’auto della polizia in un posto riservato ai disabili a Bergamo vicino ad una sede universitaria la gente era stato preso di mira sui social si era sposato e c’era anche auto multato Però come è stato spiegato Se l’uomo ha lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto e per ore tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa