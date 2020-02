Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli non si placa la polemica politica dopo la richiesta al Ministero della Salute da parte di quattro governatori che il periodo di isolamento previsto perché rientra dalla Cina si applica anche i bambini che frequentano le scuole la lega ha presentato Inoltre un ordine del giorno del Consiglio regionale della Liguria chiedendo al governo un’intensificazione dei controlli sanitari su studenti e docenti che nelle ultime due settimane hanno soggiornato in Cina si aggravano le condizioni dei coniugi cinesi positivi al coronavirus e ricoverati allo Spallanzani due cittadini cinesi e comprati presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive nelle ultime ore hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche causa di un’insufficienza respiratoria Nel frattempo sono stati26 pazienti dallo Spallanzani di Roma dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus Intanto il diciassettenne italiano rimasta Juan non il coronavirus i cantieri navali di Danzica vogliono diventare patrimonio mondiale riconosciuto dall’unesco lo ha annunciato oggi a Varsavia la viceministra della cultura polacca che precisando che la candidatura con la necessaria documentazione è stata consegnata in questi giorni alle autorità competenti dell’Unesco a Parigi sugli esuberi ex Ilva il governo ritiene che in iniziali di Michael restino inaccettabili lo ha detto il premier Giuseppe Conte ai giornalisti dopo l’incontro a Londra con gli ho ribadito che loro numeri inizia una accettabile che per il governo italiano è fondamentale preservare un livello occupazionale adeguato elevato in Sudafrica l’ex presidente Giacomo azuma non sial’udienza preliminare l’altra Conte ha quindi spiccato un mandato di arresto su di lui lo riporta BBC Africa specificando che giù messo sotto accusa per una serie di crimini per i quali non era anche te riciclaggio di denaro sporco Zuma secondo i suoi avvocati non è comparso in tribunale a causa di cattive condizioni di salute ed è tutto Grazie per l’attenzione appuntamento alla prossima Buon pomeriggio

