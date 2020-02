Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Ines Giuliano Ferrigno è arrivata la conferma che il diciassettenne italiano rimasto One in Cina non ha il coronavirus il ragazzo si dice ho molto tranquilla Aggiungi aspetto soltanto di tornare in Italia il premier è Giuseppe Conti in vita in tanti auguri di quattro regioni del nord che hanno chiesto di impedire l’ingresso a scuola i bambini che tornano dalla Cina di fidarsi di chi ha specifiche competenze per tutelare i cittadini dal contagio da coronavirus e avverte nessuno pensi di approfittarne manifestazioni discriminatorie o di violenza la ministra zio Lina tranquillizza la scuola è un luogo di inclusione nessuna emergenza ma il governatore della Lombardia Fontana insiste è una richiesta di buon senso che sono Intanto le condizioni della copia cinese ricoverata allo Spallanzani l’economia il calo del PIL dello 0,3% nell’ultimo trimestre 2019 dirigente di fattori straordinari e congiunturali sono Stime provvisorie cheche abbiamo ereditato paese fermo Mantova 2020 sarà migliore dell’anno precedente sono le parole del ministro dell’economia Roberto Gualtieri che ribadisce l’intenzione di fare una riforma fiscale che riduce le tasse sottolinea che una patrimoniale non è nel programma di governo ha poi spiegato che il decreto per il bonus IRPEF è pronto è già approvato dal Consiglio dei Ministri dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale domani consentita dal primo per 4,2 milioni di Italiani un intervento limitato ma non indifferente mentre il premier Giuseppe Conte ha incontrato a Londra il numero uno di arcelormittal per discutere del Desia dell’Aquila di margine della presentazione del vertice sul clima e di un faccia a faccia con Boris Johnson un incontro definito utile verificare che ci siano obiettivi condivisi e dare nuova linfa ai nostri negoziatori dice sugli esuberi ex Ilva Conte Ha ribadito che per i governi numeri iniziali di arcelormittal sono inaccettabili da fondamentale il preservare un livello occupazionale adeguato elevata è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa