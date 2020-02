Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno apertura il coronavirus è arrivata la conferma che il diciassettenne italiano rimasto incinta One non ha il virus il ragazzo si dice molto tranquilla Aggiungi aspetto soltanto di tornare in Italia il premier invita in tanti governatori di quattro regioni del nord che hanno chiesto di impedire l’ingresso a scuola i bambini che tornano dalla Cina di fidarsi di chi ha specifiche competenze per tutelare i cittadini dal contagio da coronavirus e avverte ne pensi di approfittarne per manifestazioni discriminatori o di violenza la ministra Angelina tranquillizza la scuola il luogo di inclusione nessuna emergenza ma il governatore della Lombardia Attilio Fontana insiste è una richiesta di buon senso ci sono Intanto le condizioni della copia cinese ricoverata allo Spallanzani di Roma andiamo in Sudafrica ufficialmente fallito il test clinico di un vaccino per la zucca era in corso su 5000 persone era iniziato nel 2016considerato il più promettente fino a questo momento lo riporta un sito Scientifico il vaccino Non protegge Dunque dal virus dell’ HIV Cambiamo argomento torniamo in Italia Sara Irene Grandi questa sera da la gara dei Big al settantesimo Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston si esibiranno tantissimi al come Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro le vibrazioni anastasiano di Morgan Alberto Urso polemiche per la decisione di mandare in onda registrate le esibizioni dei 2 finalisti della sezione giovani durante la serata finale la Rai replica attacchi gratuiti l’ultima notizia in chiusura raggiunto tra il Torino e Mazzarri per la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico al club Granata fino al 30 giugno Dopo i pesanti KO subiti dalla squadra in campionato Ultimo dei quali 40 subito a Lecce il presidente Urbano Cairo è l’allenatore Walter Mazzarri Dopo un’approfondita analisi su un insieme di situazioni venute Sì ormai a creare la nota questa del Torino Hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo Dapportoal suo posto arriva Moreno Longo che si è liberato dal Frosinone e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa