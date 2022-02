Ultime Notizie Roma del 04-02-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno covid la pandemia sembra rallentare la presa Bolzano le marche le uniche con incidente oltre 2000 tanta l’ultimo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità scendono ancora a livello nazionale sia l’incidenza settimana che l’indice di trasmissibilità agli eredi che arriva a 0.93 sotto la soglia pandemica dopo settimane di risalita ora si conferma la tendenza in decisa anche della pressione ospedaliera il tasso di occupazione in più intenzione infatti al 14,8% quello di ricorrere al 29,5% ancora delicata nelle Marche la regione da attenzionare Ethan dal monitoraggio il territorio rischia all’arancione perché a più del 30% di fondazione di letti ordinari il 20% delle Intensive Intanto in Italia sono ancora a circa un milione e mezzo gli over 50 da vaccinare contro il covid secondo il report della struttura commissariale dell’emergenza guidataFrancesco Paolo Pignolo sono quasi 5 milioni e 800mila in totale 2 persone che non hanno ancora fatto la prima dose di vaccino in particolare nella fascia 5 11 anni non sono stati ancora vaccinati due milioni di bambini ovvero il 54,2% della fascia 12 19 anni restano invece ancora senza prima dose 479.000 ragazzi pari al 10,37% a presidente della commissione europea Ursula von der leyen non esclude lo stop al nord streaming 2 della lista di sanzioni contro mosca in caso di attacca all’ucraina la vita dell’esecutivo europeo spiega il pacchetto di sanzioni preparato da lui e va dalla dell’accesso ai capitali stranieri ai controlli sulle esportazioni di beni critici componenti hi-tech che la Russia non può semplicemente sostituire ad esempio nel campo dell’intelligenza artificiale delle armi dei computer quantistici del fiore dello spazio il Cremlino sta usando le consegne di gas come mezzo di pressione contro di noi aggiunta per lei era era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

