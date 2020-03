Ultime Notizie Roma del 04-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi atteso è libera al Decreto del presidente del consiglio con le nuove misure sanitari contro il Verona virus Mentre domani il Consiglio dei ministri del via l’iter per la richiesta dello sforamento del deficit per 3,6 miliardi e avviare esami del DL con nuove misure economiche corteverde stamani ministri per discutere le nuove misure del governo poi nel pomeriggio le parti sociali l’istituto superiore di sanità vanno tanto di allarga la zona rossa il bilancio in Italia di oltre 2260 malattie 80 morti biden vola nel super Tuesday delle primarie americane nei primi stati in cui sono chiusi i seggi l’ex vicepresidente oltre ogni aspettativa trionfa sorpresa in Virginia e la conquista di North Carolina Oklahoma Minnesota Arkansas stati che lo farebbero balzare in testa nella conta dei delegati Sanderssono in Vermont Colorado Eurotax delusione per Bloomberg che mette in discussione il futuro della sua campagna la fede taglia a sorpresa di mezzo punto tassi di interessi in una mostra di emergenza per far fronte al coronavirus la banca mondiale stanze da parte sua 12 miliardi di aiuti vostri 3GS con freddezza Chiudendo con perdite superiori al 2% stamani apertura in calo Tokyo oggi riunioni in videoconferenza dell’ecofin sulla crisi e continuano a calare le nuove infezioni da coronavirus in Cina 119 gli ultimi contatti numeri ancora altri invece in Corea del Sud dove ce ne sono registrati altri 516 in Giappone Superata la soglia dei 1000 Total salgono ad almeno 9 decessi intanto negli Stati Uniti Trump donna lo stipendio degli ultimi tre mesi per affrontare l’emergenza la situazione nella provincia di idlib e costituisce la più grande crisi di oggi nel mondo che definisce la situazione della provincia siriana di Drill dove solo ieri sono stati uccisi 9 civili tra cui 5 bambini oltre 130mila i profughi verso la Grecia l’Unione Europea wieser donne Chi ci mette laresterà deluso firmato l’accordo di vendita di partner a covea gigante delle mutue francese l’incasso delle operazioni di 9 miliardi di dollari con un guadagno netto per la della famiglia Agnelli di 3 miliardi di dollari il Closing dell’operazione è previsto entro il quarto trimestre dell’anno sembrano rivederli Rhapsody autolock di partner è Sport la prefettura di rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan in programma stasera a Torino per il concreto rischio di diffusione incontrollata del contagio di coronavirus 3 40000 tifosi attesi ieri in campo la ventisettesima giornata di Serie B col Benevento capienza Perugia per 2-1 il Frosinone fermato sul 22 a Livorno la coppa di Inghilterra Liverpool eliminata agli ottavi del Chelsea intera l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa