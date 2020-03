Ultime Notizie Roma del 04-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione Joe biden ha conquistato del Texas nelle primarie democratiche per le elezioni presidenziali americane il risultato ancora affidata riproduzione degli americani un grosso colpo messo a segno dal vicepresidente americano perché il Texas è lo stato che assegna il terzo numero delegati il secondo tra quelli che andavano al voto nel super martedì e torniamo a parlare del coronavirus in arrivo altro decreto nuove norme sanitarie il premier Conte illustra maggioranza e opposizioni piano di sicurezza nazionale promette il 50% in più i posti in terapia intensiva è un terzo decreto per affrontare l’emergenza oggi il punto sugli interventi economici abbiamo sentito ancora in particolare il commento dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi Presidente dell’Associazione democrazia nelle regoleMonster nudo un colpo di tosse una parola detta con il tuo intuito Ma se c’è un metro tra noi lo spazio tempo di un droplet Dovremmo essere al sicuro Sono misure che vanno prese sul serio così come chi ce l’ha in poi è legittimato a farlo dalla costituzione secondo il cui articolo 16 comma 1 ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale Salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via Generale per motivi di sanità o di sicurezza nessuna restrizione può essere determinata invece possiamo pensare come ci pare nessuno mai bloccherà i nostri movimenti per le idee che promettiamo ma motivi di sicurezza di sanità possono legittimamente in porci per il tempo strettamente necessario allo scopo di misurare la distanza da noi a prova di scasso cm più cm vero14 turisti italiani positivi in India cara mi contatti in Cina continuano a calare le nuove infezioni 119 gli ultimi contagi numeri ancora altri invece in Corea del Sud dove se ne sono registrati altri 516 in Giappone Superata la soglia di 1000 totali salgono da me nomi dei Setti intanto negli Stati Uniti la Federal reserve e intanto risponde l’epidemia i tassi di 50 punti base arriva il primo provvedimento statunitense contro il rischio di recessione provocati dal coronavirus gli insiemi raggiunge dopo che Ministri delle Finanze i Banchieri centrali del G7 si sono le tipe aiutare tutti gli strumenti appropriati e torniamo ora a parlare di scuola Cambiando argomento ancora sul taglio del pullman il fondo per i dirigenti scolastici ci sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacificostipendio di €55000 annui per dirigente scolastica negli ultimi 5 su un fondo è stato sottratto e detratto illegittimamente anni che ogni dirigente scolastico Secondo i nostri legali ha diritto come utile ad avere comunque un fondo che rispecchi di fatto il valore della professionalità raggiunta da tutti quanti e soprattutto quell’assegno viene dato ai Express di che vanno assunti di 3000000% condivide uno che viene riversato in questo fondo per andare a finanziaria di puzza di polizia di risultato di tutti intelligenti Non è una questione non è una questione di sostanza è una questione di legittimità costituzionale la questione che riguarda la possibilità di ogni dirigente scolasticofigure la più complessa della Pubblica Amministrazione per numero di dipendenti per responsabilità di essere retribuita per quello che vale Ricordiamoci perché passa tutto dalla scuola responsabilità di condurla quindi è importantissimo ottobre si discuterà questo ricorso è ancora possibile per chi vuole aderire arrivando ad aderire a che cosa desidero ricorso per andare ad c’è la retribuzione del dirigente della scuola pubblica italiana si è giusta o sbagliata sia commisurata agli impegni e doveri che hanno e quindi se è tutto buon proseguimento di ascolto

