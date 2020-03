Ultime Notizie Roma del 04-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ed a Roberta Frascarelli è la notte di Giobbi Deanna il superiore dei delle primarie democratiche regala al ex vicepresidente americano un filotto insperato di vittorie che gli permette di stroncare le speranze di fuga del socialista e lo ripaga di tante amarezze e dello scetticismo che finora aveva accompagnato la sua campagna elettorale Una notte da ricordare Insomma per chi per 8 anni è stato al fianco di Barack Obama alla Casa Bianca e dopo una notte Così anche Sleepy Joe Come lo chiama irriverente Donald Trump può sorridere esultare è atteso per oggi il via libera al Decreto del presidente del consiglio con le nuove misure sanitarie contro il coronavirus Mentre domani il Consiglio dei Ministri darà il via all’iter per la richiesta delparamento del deficit e per 3,6 miliardi avviare l’esame del DL con nuove misure economiche Stamani il premier Conte vedrà i ministri per discutere le nuove misure del governo poi nel merito le parti sociali di lancio in Italia di oltre 2260 malati e 80 morti l’istituto superiore di sanità sta valutando di allargare la zona rossa sulla base di alcuni criteri epidemiologici geografiche di fattibilità della misura ha detto il presidente Brusa fermo 31 persone il bilancio dei contagiati da coronavirus in Campania nella giornata di ieri nel laboratorio dell’ospedale Cotugno centro di riferimento regionale per le malattie infettive sono stati effettuati 42 tamponi di cui tre sono risultati positivi come per gli altri finora positivi si attende la conferma ufficiale da parte dell’istituto superiore di sanità che restano 9 i pazienti ricoverati nell’ospedale loro condizioni di salute non destanogli italiani Dovranno cambiare stile di vita almeno per 30 giorni neanche strette di mano niente abbracci basta meeting e congressi stop alle manifestazioni anche a quelle sportive le partite di calcio potranno avvenire solo a porte chiuse ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva possiamo a Palermo I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno eseguito 24 misure cautelari di cui 4 custodia cautelare in carcere 12 arresti domiciliari obblighi di dimora coinvolte nell’inchiesta funzionari della Regione Sicilia gli imprenditori accusati a vario titolo di associazione a delinquere truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni Pubbliche corruzione falso in atto pubblico rivelazione di Segreto d’ufficio soppressione e occultamento di atti pubblici e terrore tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa