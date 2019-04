Ultime Notizie Roma del 04-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale giovedì 4 aprile Buongiorno da Francesco Vitale il decreto entrerà oggi in consiglio dei ministri lo decide il premier Conte forzando una situazione è molto tesa nel governo che rischiava di condurre a un nuovo rinvio non tiene Infatti l’accordo annunciato nel pomeriggio torno in braccio di ferro sulla norma per i rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie il ministro Tria vuole che tenga conto dei paletti imposti dall’Unione Europea ma il MoVimento 5 Stelle Si oppone e chiede entro domani la formulazione del testo Spunta anche una norma per la conversione del prestito Alitalia in me le chiede di Maio il tesoro lavora alla soluzione perché me la voce all’ordine del giorno di Fratelli d’Italia al disegno di legge codice rosso contro la violenza sulle donne che impegnava il governo introdurre la castrazione chimica come possibilità subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per reati sessualilega e Movimento 5 Stelle si sono divise nel voto Il Carroccio ha votato con la lega e 5stelle con Fratelli d’Italia è più di una circostanza che sconcerta la lega la nave delle gite del soccorso al largo della Libia 64 migranti che si trovano a bordo di un gommone sono tutti al sicuro con noi a tritata l’organizzazione Umanitaria nave battente bandiera tedesca Energy tedesca armatore tedesco il capitano di Amburgo avvenuto in acque libiche chiede un posto sicuro bene vado ad Amburgo dice Ministro dell’Interno Matteo Salvini Mediterranea italiana che ha salvato qualche settimana fa 59 migranti sbarcati a Lampedusa conferma e non tutte le voci secondo cui Stefano Tria il figlio del ministro dell’economia fa parte della LG Stefano è uno di noi via libera finale dei comuni con 313 cm e 313 kg di all’imposta da una maggioranza per stare al governo nei che trasforma in obbligo l’impegno preso dalla Premiere Story di prendere e chiedere un’ulteriore proroga della brexit E allora Unione Europea indivorzio senza accordo Intanto il ghiaccio è stato rotto In un primo incontro faccia a faccia vuoi Mr per la premier theresa May e leader dell’opposizione laburista Jeremy corbin colloquio utile ma non risolutivo ha detto questa colata pensione a Torre Maura periferia di Roma nella protesta alti nomadi calci emanate dei manifestanti contro il pulmino con a bordo 9 persone che ha lasciato il centro di accoglienza poi una ventina di persone intorno a Torino Italia facendo il saluto romano la procura apre un fascicolo sui disordini di ieri quando circa 200 abitanti insieme ai militanti di CasaPound hanno manifestato contro il trasferimento di alcuni rom nel centro i reati ipotizzati sono danneggiamento e minaccia aggravata da odio razziale in Campidoglio ha poi deciso di il ricollocamento in centri su tutto il territorio Romano dei 69 giorni di ieri i raggi si dimette addio alla parola genitori da oggi sulle carte d’identità dei Minorenni torno la dicitura padre e madre il decreto voluto dal ministro Salvini e che aveva ricevuto il parere contrario del garante della privacy è stato pubblicatoufficiale diminuisce nel Quarto trimestre 2018 il potere d’acquisto delle famiglie secondo l’Istat il regalo è stato dello 0 5% rispetto al terzo trimestre nello stesso periodo il reddito imponibile lordo delle famiglie consumatrici è diminuito dello 02 nonostante questi consumi hanno mantenuto una dinamica e proattiva addio al beneficio per il servizio di babysitting per le mamme che rinunciano al congedo parentale la legge di bilancio 2019 non ha provocato la norma lo scrive LinkedIn un messaggio nel quale chiarisce che chi lo ha già chiesto entro l’anno scorso devo saperlo entro il 31 dicembre 2019 ci vediamo quello sporco torna Icardi si riprende l’internauta vittoria 40 su Genova Marassi del turno infrasettimanale mentre scadono Napoli Lazio gli azzurri capo 2 1 Empoli rap decisiva di di Lorenzo in bianco celesti piega di Ferrara dalla salda un gol di Petagna su rigore nel recupero far inutile soprattutto per i giallorossi tra Roma e Fiorentina all’Olimpico Torino Samp finisce 21 con doppietta di Belotti e Gabbiadinida brividi rilancia il Frosinone nella corsa salvezza il Parma perde 32 con rigore di ciofani al 103a dopo 9 minuti di wafer deciderlo E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa