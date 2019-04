Ultime Notizie Roma del 04-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio della camera dato il via libera al disegno di legge sul codice rosso contro la violenza sulle donne che contiene anche le norme sul Red Porn i voti favore sono stati 380 90 degli astenuti nessun contrario il testo La Passa al Senato Montecitorio accolto dagli applausi della maggioranza tutti i deputati del MoVimento 5 Stelle hanno messo dei fiori rossi nelle mani dei loro scanni mentre quelli della Lega indossavano nastrino rosso la maggioranza però in giornata si è spaccata sulla castrazione chimica Laura della camera Infatti ha bocciato un ordine del giorno di Fratelli d’Italia livelli che impegnava il governo ad adottare ogni iniziativa anche normativa per introdurre la possibilità di subordinare la castrazione chimica la concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per reati sessuali a favore hanno votato solo Fratelli d’Italia e lega mentre il MoVimento 5 Stelle si è espresso contro i voti a favore sono stati 126 383un astenuto Cambiamo argomento anticipiamo la pagina sportiva una parte di quella porta doveva essere la partita di Mauro Icardi al rientro in campo a quasi due mesi dall’ultima l’argentino non ha tradito le attese dopo la mancata convocazione del match prezzo San Siro contro la Lazio è il centravanti nerazzurro è stato uno dei marcatori dell’incontro di martedì 3 gennaio intera terminato 40 per i nerazzurri a sbloccare la Roberto Gagliardini il quindicesimo poi il numero 9 contestato dai tifosi al ritorno in gol dopo 107 giorni ha segnato su calcio di rigore chiudendo di fatto la contesa già nella prima parte che aveva conquistato e che è costato il rosso al difensore Genoa Romero nella ripresa arrivano anche i gol del 30 di Ivan perisic servito proprio da Mauro Icardi e quello del 40 ancora con Roberto Gagliardini un successo importantissimo per Luciano Spalletti i suoi che rimangono al terzo posto e allungano sulle dirette inseguitrici Volpiano ancora pagina la politica e in Gazzetta Ufficialeprovvedimento che prevede la dicitura Madre padre per la carta d’identità di minorenni alzi genitori lo rende noto il Viminale ancora politica all’interno del governo ancora Braccio di Ferro riguarda i rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie oggi alle 16:00 le 6:00 così non si riunirà per parlarne durante il consiglio dei ministri Ma nella previsione di ieri non tutti i nodi sono stati sciolti anzi Alla fine le norme sui rimborsi quanto si prende non saranno inserite nella crescita È strano invece lasciate decreti attuativi continuano quindi le tensioni tra i vicepremier Luigi Di Maio Matteo Salvini è il ministro dell’economia Giovanni Tria in giornata è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte che dal Qatar assicurato non c’è nessuna dimissione o richiesta di dimissioni all’ordine del giorno ma a poche ore dal Consiglio dei Ministri si continua a ribattere norma su norma non sono i rimborsi banca riscontro anche solitaria la scelta accelerare i lavori dei privati proprietari di beni tutelati che abbiamo ancora argomento andiamo all’estero più precisamente in Nuova Zelanda l’autore della strage nelle moschee di Christ Churchdovrei rispondere di 50 capi d’accusa per omicidio altri 39 per tentato omicidio L’ha reso noto la polizia neozelandese noi per il momento ci fermiamo qui appuntamento al proprietario e buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa