Ultime Notizie Roma del 04-04-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione in Italia e dal mondo niente anche a costo di dover chiedere a Bruxelles rinvio prolungato della brexit sei concesso di dover partecipare alle elezioni europee lo ha deciso nella notte la camera dei comuni britannica imponendo al governo con una maggioranza trasversale di appena un modo 313 a312 una legge ad hoc promossa dalla deputata laburista q&a provata con una irrituale procedura Sprint di poche ore in attesa della senso dei Lord ma senza polemiche crescita e rimborsi ai risparmiatori coinvolti nella crisi bancaria entro nei tuoi figli o dei ministri lo decide il premier Giuseppe Conte portando rispetto a una situazione a dir poco tesa nel governo che rischiava di congiura un rinvio alla fine alle norme sui rimborsi potrebbero non esserenella crescita ed essere lasciate ai decreti attuativi non solo i rimborsi bancarie scontro anche su Alitalia è la scelta di accelerare i lavori dei privati proprietari di beni tutelati Movimento 5 Stelle di Di Maio Smart dai toni nei confronti del ministro Tria in modalità tregua armata chiusura Piazza per la borsa di Tokyo Come si dice che segna più, 03100 incidere anche l’attesa degli sviluppi sui gatti con il nuovo incontro in programma tra il presidente statunitense il vicepremier cinese e appunto il presidente americano Trump incontra oggi pomeriggio a Washington il vicepremier cinese Liu e lo riporta il sito della Tim che cita l’agenda degli appuntamenti della Casa Bianca lo dovrei della strada nelle moschee brenton Taranta dovrà rispondere di 50 capi d’accusa per omicidio e altri 39 per tentato omicidio da Wellington Lo ha reso noto la poliziatemporali venti forti e anche neve torna l’inverno sull’Italia perfetto di una perturbazione Atlantica colpirà prima le regioni settentrionali e poi si estende al sud a dimenticarlo è un allerta meteo Della protezione civile che prevede temporali su Piemonte Lombardia l’esenzione a Liguria Veneto Trentino Alto Adige Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia e Toscana km Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica locali grandinate e forti raffiche di vento ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

