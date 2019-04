Ultime Notizie Roma del 04-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frasca gli ordini industriali tedeschi sono crollati inaspettatamente a febbraio se ne andò meno 4,2% è rimasto più forte da due anni e in controtendenza rispetto alla schiena media di una più 0,3 % su base annua si è registrata una flessione del 8,4% più pesante in 10 anni di Ministero dell’Economia tedesco osservato che l’attività manifatturiera continuerà ad essere debole nei prossimi mesi in particolare per la scarsa domanda è nel 2021 chiuderà la gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale una sorta di Company come l’ha definita la sindaca Virginia raggi in cui nel 2008 sono stati inseriti miliardi di debiti arrivati attualmente a oltre Dopo oggi annuncia raggi insieme al viceministro all’economiaCastelli chiudiamo i conti con il passato questa attività consente di mettere in sicurezza i conti da qui al 2048 il sindaco di Maierà comune dell’Alto Tirreno Cosentino Giacomo De Marco il pressione di una lista civica Il figlio Gino sono stati arrestati dai finanzieri della tenenza di Scalea per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio inchiesta coordinata dalla Procura di Paola ha portato anche al sequestro di beni per un milione e mezzo di euro ed ha riguardato le attività di una società riconducibile al sindaco e un’altra al figlio a distanza di 10 anni abbiamo il dovere morale di ricordare abbiamo l’obbligo di ispirare ogni giorno le politiche pubbliche ai Principi di sicurezza del territorio e dell’ambiente in ricordo delle vittime vi invito a un minuto di raccoglimento la presidente del Senato Elisabetta casellati aperto questa mattina i lavori di assemblea Ricordando le vittime del terremoto del 6 aprile del 2009 quando ha proseguito alle ore 3:32della notte una terribile scossa di terremoto sconvolge La città dell’Aquila l’Abruzzo e tutto il centro Italia immagine Confido che approveremo il decreto cresci da questo pomeriggio lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando la seconda edizione del forum sull’economia sostenibile nella comunità di San Patrignano ed è tutto grazie

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa