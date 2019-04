Ultime Notizie Roma del 04-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio attesa per il Consiglio dei Ministri che alle 16:00 affronterà il decreto crescita con le scelte che dividono il governo sui rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi delle banche Di Maio abbassi i toni Sutri al governo e compatto e retroscena secondo i quali cinque stelle Avrebbe offerto il tesoro la lega sono miti e leggende non ci sarà nessuna manovra correttiva nessuna patrimoniale aggiunto con te sulle banche c’è una forza unità di intenti da parte del governo nel procedere rapidamente risparmiatori risarcimento dei danni prima possibile è un problema tecnico oggi confidiamo di risolvere occorre avere uno sguardo alle persone ma anche attenzione alla comunità per evitare guerre tra Poveri Mi ha detto il segretario generale della CEI Monsignor Stefano Russo sottolineando che occorre attenzione per l’ambiente a tutto tondo parlando sempre di persona il vescovo parlando del caso di Torre Maura aggiunto Siamo preoccupati dalla suastazione di alcune situazioni da parte della polizia per un solo voto per Legge anti nodi la imposta da una maggioranza trasversale al governo mai che trasforma in obbligo l’impegno preso dalla Premiere Tori di chiedere un’ulteriore proroga della brexit e l’Unione Europea in caso di rischio di divorzio senza accordo intanto riprendono oggi in formato allargato con i ministri del governo e del governo ombra i colloqui avviati dalla scheda leader dell’opposizione laburista Jeremy corbin per cercare un’intesa di compromesso sulla brexit il primo incontro ieri è stato definito costruttivo ma non risolutivo E col passare delle ore sono emersi elementi di incertezza si è svolto ieri in Senato il convegno economia Europa e lavoro presente futuro un incontro per dialogare sul futuro dell’Europa con una particolare attenzione alla formazione dei giovani Marco penna responsabile Accademia federale lega Lazio Europa lavoro economia la presentazione di una scuola di formazioneformare i nuovi giovani formare le nuove classi dirigenti perché abbiamo una sfida importantissima da condurre in Europa in questo momento bisogna cambiare dall’Europa delle quote dall’Europa unità soltanto sulla divisa economica bisogna andare verso un’altra tipo di roba bisogna riscrivere l’Europa l’Europa dei popoli al nostro sogno e per quella persona lì ci battiamo e cerchiamo attraverso la formazione di dare delle risposte concrete serie nei luoghi e nei posti idonei per fare questo progetto della TAV sta rispettando i requisiti per i finanziamenti europei e Speriamo continui così Quindi l’Italia può mantenere i fondi a Locate primo non ho ragione di dubitare che non li manterranno così la comunità europea trasporti Violetta multe sulla torino-lione domani saremo in condizione di firmare il progetto esecutivo di ricostruzione del Ponte lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci che c’è da fare del Consiglio Superiore dei lavori pubblici a prendere per stasera la valutazione di impatto ambientale semplificata del Ministero dell’Ambiente sono fiducioso che chiudere entro domani al massimo entro sabato aggiungema il parere del ministero non sarebbe necessario ma Bucci sottolinea di voler ne tenere conto il processo di appello in Vaticano nei confronti del Vescovo Monsignor Anthony sablan apuron ha confermato la condanna di primo grado per abusi contro i minori le pene imposte sono le seguenti privazione dell’ufficio divieto perfetto di dimorare anche temporaneamente nell’arcidiocesi di Aga il biglietto per petto di usare le insegne proprio dell’ufficio questa decisione rappresenta la conclusione definitiva del caso non è possibile ulteriore appello sottolinea il Vaticano l’agenzia sanitaria francese per la sicurezza dei prodotti medici ha deciso di ritirare dal mercato un tipo di impianto di protesi mammarie testurizzate e degli impianti mammari con superficie ricoperta da poliuretano per il rischio Connesso con insorgenza di una rara forma tumorale linfoma anaplastico lo rende noto sul proprio sito l’agenzia raccomanda parole pianto preventivo per le donne portatrici di tali ipotesi ministro della Salute Giulia Grillo ha richiesto un parereantidoto per capelli sanità in merito era l’ultima notizia buon proseguimento di attività

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa