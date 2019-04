Ultime Notizie Roma del 04-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio il Governo è compatto e retroscena secondo Qual è il MoVimento 5 Stelle Avrebbe offerto la poltrona del ministro dell’economia Tria alla Lega sono miti e leggende così ti dice premio Luigi Di Maio Mattino Cinque chiedendo di lasciare stare Tria il governo nel pomeriggio ha confermato approverà il decreto per la crescita i piloti del volo e t 302 scherzato il 10 marzo 6 minuti dopo il decollo gas aveva hanno seguito tutte le procedure raccomandate da Boing ma Ciò nonostante non sono stati in grado di controllare l’aereo e quanto risulta da un rapporto per il disastro in cui sono morte 157 persone tra cui 8 italiano industriali tedeschi sono crollati inaspettatamente a febbraio se ne andò un meno 4,2 *il gatto più forte da due anni e in controtendenza rispetto alla prima media di un + 0,3 % su base annua si è registrata una flessione del 8,4% da più di 10 anni di Ministero dell’Economia tedesco confermato che l’attività manifatturiera continuerà ad essere debole nei prossimi mesi in particolare per la scarsa domanda estera il sindaco di un comune dell’Alto Tirreno Cosentino Giacomo De Marco espressione di una lista civica Il figlio Gino sono stati arrestati due finanzieri della tenenza di Scalea per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio inchiesta Affari di famiglia coordinata dalla Procura di Paola ha portato anche al sequestro di beni per un milione e mezzo di euro che ha riguardato l’attività di una società riconducibile al sindaco e un’altra altri che hanno ottenuto appalti pubblici per milioni di euro e al momento solo un’ipotesi che richiederà molte verifiche che possono accertarne l’eventuale fattibilità ma per Manuel bortuzzo il giovanediciannovenne vittima di un agguato che lo scorso febbraio gli ha compromesso l’utilizzo degli arti inferiori una speranza di ripresa potrebbe arrivare dalla nuova tecnica di stimolazione elettrica della midollo spinale wireless Chi ha permesso sei persone paraplegiche di tornare a camminare ad ipotizzare lo egregorio del Politecnico Federale di Losanna di cui gruppo di ricerca ideato la tecnica insieme a joslen Blog del Policlinico Universitario di Losanna è del tutto dalla redazione

