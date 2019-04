Ultime Notizie Roma del 04-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno oggi il Consiglio dei Ministri che ha affrontato il decreto crescita con le norme per i rimborsi ai risparmiatori danneggiati dalle banche in crisi prima io frenatura e compatto dice e aggiunge che i retroscena del tesoro del MoVimento 5 Stelle lega sono miti e leggende mostra fiducia sull’esito finale del confronto il premier Conte che dal Decano del forum di San Patrignano sottolinea la foto unità di governo nel procedere rapidamente sul decreto crescita e assicurare ai risparmiatori risarcimenti danni prima possibile è un problema tecnico oggi confidiamo di risolvere le parole del premier ti dovevo aggiungere ancora una crescita del PIL è la più robusta rispetto alle Stime dobbiamo accelerare sulla ripresa da questo punto di vista siamo in premier ungherese Viktor orban a partecipare all’incontro dei partiti sovranistilunedì prossimo a Milano convocato dal leader della Lega Matteo Salvini non ci sarà neppure alcun rappresentante del suo partito l’ha confermato una fonte vicino ad un giornale ungherese orban secondo la stessa Fonte non vuole rompere con il Partito Popolare Europeo anche la leader del nazionale francese Marie Le Pen e non andranno incontro in quanto secondo il portavoce del suo partita impegnata Nella campagna elettorale momento il mondo della scuola e della ricerca sciopero generale che è stato programmato per il 17 maggio all’incontro che si svolgerà il Ministero del Lavoro non sono emersi elementi che consentono di ritenere concluso positivamente il tentativo di conciliazione tra una risposta è venuta alle richieste di organizzazioni sindacali scrivono CGIL CISL e UIL Gilda SNALS scuola Alla fine dell’incontro ultime notizie in chiusura la gente sanitaria francese per la sicurezza dei prodotti medici a 10 come misura precauzionale di ritirare dal mercato un tipo di impianto di protesi mammarie testurizzate impianti mammari con superficie ricoperta dalle foglie di te né per il rischio Connesso con insorgenza di Maratealo rende noto l’agenzia sanitaria francese che non raccomanda per il pianto preventivo per le donne portatrici di tali ipotesi il ministro della Salute Giulia Grillo ha richiesto un parere urgente al consiglio superiore di sanità in tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

