Ultime Notizie Roma del 04-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Enel Giuliano Ferrigno primo piano la Legge anti Nadia l’ha provata con un voto di scatta la camera dei comuni rischia di avere un effetto boomerang e di accrescere te l’ha dedicata anche dei lordi il rischio di un brexit no Deal accidentale da ferma da Unicredit e ricordando che theresa May che già impegnata devi dare un divorzio senza accordo ma che il testo denunciato come incostituzionale non sono sotto al governo alle prerogative tu gli accordi internazionali quali mi togli spazi di manovra della Premier tanto da poter far saltare il tavolo migranti vanno soccorsi non respinte in paesi insicuri o terzi Anche perché abbiamo delle responsabilità Silvia ti diamo a terzi sono diminuiti gli sbarchi in Italia aumento dei morti ogni modo in offesa che colpisce tutto il genere umano così la presidente della serie Cardinale Gualtiero Bassettivenendo alla presentazione del rapporto del centro astalli il decreto sicurezza aggiunto è insufficiente va mitigato quanta l’ha protetta anti Roma Torre Maura il segretario generale della CEI Monsignor Stefano Russo Chiede di avere uno sguardo alle persone ma anche alla comunità per evitare guerre tra poveri e tuttavia mette in guardia dalle strumentalizzazioni da parte della politica andiamo negli Stati Uniti le richieste di sussidi alla disoccupazione settimana sono calati di 10 mila unita quota 200 2000 ai minimi degli ultimi 50 anni si tratta infatti di livello più basso del 1969 migliore delle attese degli analisti che scommettevano 215000 vincitore ultima notizia il processo di appello in Vaticano il vescovo di Guam ha confermato la condanna di primo grado per abusi contro i minori per il vescovo sono stato indeciso e la privazione ufficio diretto perfetto di divorare anche temporaneamente nell’arcidiocesi della principale città di Guam di usare le insegne proprio dell’ufficio di Vescovo questa decisione rappresenta la conclusione definitivanon è possibile un ulteriore appello sottolinea il Vaticano è tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa