Ultime Notizie Roma del 04-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione partiamo come sempre dal coronavirus l’aumento dei contagiati in Italia è un lento rallentamento ma il picco non è ancora passato ieri Resi noti 2339 casi supplementari 766 nuovi decessi dovremmo ancora stare a casa per settimane afferma Borrelli parlando del Primo Maggio le ordinanze anti contagio di ogni regione può essere prorogate fino al 13 aprile ma non potranno riguardare le attività produttive su cui valgono le direttive del governo così dal tavolo di ieri a Palazzo Chigi oggi nuovo vertice per conto sulle misure economiche nuovo record mondiale di decessi per il coronavirus in un giorno per gli Stati Uniti che in 24 ore hanno visto morire 1480 personeoltre 7.400 in totale le vittime nel paese lasceremo la decisione sull’ordine ai cittadini di stare a casa i singoli governatori di ogni Stato afferma Trump escludendo un ordine Nazionale tre minuti di silenzio per commemorare le vittime Martiri del coronavirus che non comprendono Tuttavia Corona Bond sono allo studio dell’Unione Europea per gestire l’emergenza virus sulle commissione Vespa Girl preoccupata dalla spaccatura tra nord e sud dell’Europa nel vecchio continente le vittime da coronavirus sono intanto salite porta 40.000 la famiglia Kennedy ancora una volta col fiato sospeso la nipote di Robert il figlio di 8 anni video non sono dispersi in mare al largo del Maryland la notizia è stata confermata dalla famiglia i due sono stati visti l’ultima volta nel pomeriggio di giovedì mentre erano alla deriva su canoa diverse miglia dalla costa voce leggendaria dietro brani come iTunes Sunshine è morto a Los Angeles all’età di 81 anni per complicazioni cardiache la notiziascomparsa del cantante solo tre volte premio Grammy arriva in un momento in cui la sua li ho Mi è diventata un inno alla resistenza nei tempi dell’epidemia di coronavirus per amici vince la cantante per lo sport commissione medico scientifica della FIGC dovrà definire le raccomandazioni destinate le leghe per mettere in sicurezza calciatori addetti lavori qualora si tornasse in campo Alcuni hanno già comprato autonomamente escort di tamponi si tratta ancora Intanto in lega sulla questione stipendi con assocalciatori che respinge l’ipotesi di congelarli Per 4 mesi E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa