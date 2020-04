Ultime Notizie Roma del 04-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Cina si è fermata onorato la memoria delle oltre 3300 vittime della il coronavirus dei primi 14 Martiri caduti in prima linea nel hubei lottando contro la pandemia l’intero paese si è raccolto in silenzio alle 4 in Italia per 3 minuti nell’aria sono risuonate sirene clacson di auto il vicepresidente xingping i vertici di Partito Comunista governo tutti con un fiore bianco sul petto hanno ottenuto un Monia allo zonga night cam Pound di Pechino della leadership condimento davanti alla bandiera nazionale cinese a mezzanotte Secondo i dati della Johns Hopkins University le vittime da coronavirus in 24 ore negli Stati Uniti sono state 1480 in totale decessi da quando si è diffusa la candelina del paese sono 7406 i casi accertati in tutto il paesesono 274000 New York lo stato più colpito raggiunge quota 3000 morti il doppio rispetto a 3 giorni fa Papa Francesco prega perché tutti abbiano una coscienza retta e trasparente non debba vergognarsi agli occhi di Dio in questi momenti di turbamento di difficoltà di dolore legati alla pandemia del coronavirus c’è chi fa tante cose buone Ma non manca Chi decide di approfittare del momento per il suo guadagno vediamo oggi perché il signore ha detto Papa Francesco nell’introduzione della messa Santa Marta CDA tutti una coscienza retta e una coscienza trasparente che possa farsi vedere da Dio senza vergognarsi e torniamo in Italia sono complessivamente 80 5388 i malati di coronavirus con un incremento rispetto alle precedenti 24 ore di 2339 giovedì l’incremento è stato di 2477 il numero complessivo dei contagiati comprese le vittime guerre t&d 119.800 27 e in questa emergenzafar sentire la propria voce Pro vita e famiglia Fatti non parole €30000 ai bisognosi e 15000 mascherine distribuite in tutta Italia partita la campagna hashtag attiviamoci per il bene comune abbiamo incontrato Toni Brandi presidente di provincia e famiglia Un abbiamo quindi lanciato la nostra campagna attiviamoci per il bene comune abbiamo già creato aiuti €35000 e prodotto di 15000 mascherine comuni parrocchia associazione soprattutto i nostri volontari attivi su tutto il territorio e abbiamo preso se misure i nostri volontari si sono messi a disposizione di anziani che non potevano uscire da casa ho portato loro direttamente la spesa come a Genovapescare altre città decine e decine di donazioni dirette a famiglie anche che appunto povere che non erano da mangiare ed anche Agli ospedali di Bergamo Brescia per acquisto macchinari abbiamo mandato 15000 mascherine a numerose case di riposo per anziani che devo sottolineare sono bellissimo Senza la minima produzione protezione e tonno e continuano a morire in provincia di Bergamo in Lombardia e l’Emilia Romagna fondazione di Genova per anziani la pubblica sicurezza celardo Lucera chieste di Terni abbiamo altre strutture che si occupano di disabili come ogni cosa a Roma fondazione Cuore in una goccia Centro Aiuto alla Vita per le mamme che enti religiosi che hanno famiglie povere da sfamare a Torino Firenze Civitavecchia e altre cittàA parte questo questa tragedia credo che in questo momento di crisi che Si riscopre il valore della famiglia delle mamme e dei papà dei bambini e dei nonni che sono lasciati morire e credo che questo virus ci faccia riscoprire l’amore e la solidarietà andiamo anche aiutiamo gli ultimi degli ultimi tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa