Ultime Notizie Roma del 04-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio nuovo record mondiale di decessi per il coronavirus in un giorno per gli Stati Uniti che in 24 ore hanno visto morire 1480 persone oltre 7.400 in totale le vittime paese lasceremo la decisione sull’ordine ai cittadini di stare a casa singoli governatori di ogni Stato afferma Trump escludendo un ordine Nazionale 3 minuti di silenzio oggi in Cina per commemorare le vittime Ei Martiri della il coronavirus e l’aumento dei contagiati da coronavirus in Italia in lento rallentamento ma il picco non è ancora passato ieri e Resi noti 2339 casi supplements 766 nuovi decessi dovremmo ancora stare a casa per settimane afferma Borrelli parlando del primo maggio e ordinanze anti contagio di ogni regione potranno essere prorogate fino al 13 aprile ma non puòguardare le attività produttive su cui valgono le direttive del governo così dal tavolo di ieri a Palazzo Chigi oggi in modo vertice tra ponte governatori sulle misure economiche e nel vecchio continente le vittime da coronavirus sono salita a quota 40 mila mentre l’Unione Europea Cerca ancora la strada per gestire l’emergenza sull’economia senza condizioni ma anche altre opzioni che non comprendono Tuttavia Il gong sono allo studio La commissaria la concorrenza preoccupata dalla spaccatura tra nord e sud d’Europa la presidente della commissione europea venderla in una lettera pubblicata da avvenire parla di massicci sotto forma di un piano Marshall per l’Europa e invita i cittadini europei a desiderare un futuro comune in cui siamo solidali gli uni con gli altri ancora coronavirus Papa Francesco c’è chi approfitta del momento di dolore il papà prega perché tutti abbiano una coscienza retta e trasparente così questa mattina prima della celebrazione della messa Santa Martaquesti momenti di frazioni di difficoltà dei dolori tante volte alla gente Viene la possibilità di fare tante cose buone Ma anche non manca da qualcuno venga l’idea di fare qualcosa non tanto buona profittare il momento il proprietario per se stesso per suo guadagno vediamo oggi perché Signore ci dia tutti una coscienza trasparente che possa farsi vedere da Dio senza vergognarsi non dimentichiamo mai sempre dietro un peccato dietro una caduta di una sensazione incomincio da piccola che è cresciuta contagiata e alla fine dopo una certificazione per cadere lo Spirito Santo illumini in questa conoscenza interioreè morto a Los Angeles all’età di 81 anni per complicazioni cardiache la notizia della scomparsa del cantante solo tre volte premio premio arriva in un momento in cui la sua Lyon è diventato un inno alla resistenza nei tempi dell’epidemia di coronavirus e torniamo a parlare di scuola lo scorso XXVIII marzo sono stati aperte le procedure di mobilità del personale scolastico di ruolo sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico presenteranno domanda Questa è una novità la domanda si fa sempre si è fatto on-line ma non si può chiedere una consulenza Nel senso che sulla felicità Cali a niente per questa ragione ha perso un servizio dedicato attraverso sistemi anche di videochiamata Skype forti sistemi Non importa per poter essere vicini al personale per poterlo coadiuvare aiutarlo nellaSamantha sceglierà siete più giusta per i trasferimenti per i passaggi di ruolo sempre per i passati di ruolo ANIEF ha chiesto dei percorsi professionalizzanti farti Bari ad hoc per il personale di ruolo siamo lì in trincea per fare capire il Ministero che è giusto seguire il personale siamo d’accordo col suo ministro che abbia presenza fatto presentare le domande Ora comunque il persona che deve spostare comunque con gli insegnanti che devono essere assunti ruolo devono avere una certa sui posti Vacanti e disponibili che devono prendere tutto questo però ci ha portato un maggiore sforzo siamo presenti il motto è ANIEF e ti segue da casa Basta contattare il nostro sito alla sezione speciale anief.org abilità e avere tutti gli indirizzi per prenotare un appuntamento via Skype anche in videoconferenza per poter

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa