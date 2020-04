Ultime Notizie Roma del 04-04-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio nuovo record mondiale di decessi per il coronavirus in un giorno negli Stati Uniti che in 24 ore hanno visto morire 1480 persone oltre 7.400 in totale le vittime nel paese lascia la decisione sull’ordine cittadini di stare a casa ai singoli governatori di ogni Stato affermato il presidente Donald Trump escludendo un ordine Nazionale 3 minuti di silenzio oggi in Cina per commemorare le vittime i Martiri del coronavirus l’aumento dei contagiati da coronavirus in Italia in lento rallentamento ma il piccolo non è ancora passato ieri e resinosi 2339 di supplementari 766 nuovi decessi dovremmo ancora stare a casa per settimane afferma il capo della protezione civile Borrelli parlando del Primo Maggio le ordinanze anticosaggio di ogni regione potranno essere prorogate fino al 13 aprile ma non potranno riguardare le attività produttive su cui valgono le direttive del governo così dal tavolo di ieri a Palazzo Chigi oggi nuovo vertice tra il premier Conte e governatori sulle misure economiche nel vecchio continente le vittime da coronavirus sono salita a quota 40 mila mentre l’Unione Europea Cerca ancora la strada per l’emergenza sull’economia slither.io senza condizioni ma anche altre opzioni che non comprendono Tuttavia e Corona bonder sono allo studio dal commissario alla concorrenza per stalker è preoccupata della spaccatura tra nord e sud Europa la presidente della commissione europea von der leyen in una lettera pubblicata su avvenire parla di investimenti massicci sotto forma di un piano Marshall per l’Europa invita i cittadini europei a desiderare un futuro comune in cui siamo solidali gli uni con gli altri le parole delle papà di preghiera in questi momenti di turbamento di difficoltà di dolore legati alla pandemiac’è chi fa tante cose buone Ma non manca Chi decide di approfittare del momento per il suo guadagno preghiamo oggi perché il Signore ci dia tutti una coscienza retta e una coscienza trasparente che possa farti male senza vergognarsi queste le parole di Papa Francesco è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascoltare

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa