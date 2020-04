Ultime Notizie Roma del 04-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per il water ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio negli Stati Uniti è stato raggiunto un nuovo record mondiale di decessi per il coronavirus in un giorno in 24 ore 1480 decessi oltre 7.400 la conta totale delle vittime nel paese lasceremo la decisione sull’ordine ai cittadini di stare a casa ai singoli governatori di ogni Stato ha detto la presidente statunitense Donald Trump escludendo un ordine Nazionale 3 minuti di silenzio quest’oggi in Cina per commemorare le vittime i Martiri del coronavirus l’aumento dei contagiati da coronavirus in Italia lento rallentamento ma il piccone non è ancora passato 766 nuovi decessi nell’aggiornamento dei dati di ieri sera dovremmo ancora stare a casa per settimana ha detto il capo della Procivile Borrelli parlando del Primo Maggio le ordinanze anti contagio di ogni regione potranno essere prorogate fino al 13 aprile ma non potranno riguardare le attività produttive su cui valgono le direttive del governo così dal tavolo di ieri a Palazzo Chigi oggi il nuovo vertice tra Conte e i governatori delle regioni sulle misure economiche intanto Papa Francesco ha fatto sapere di pregare affinché tutti abbiano una coscienza rete trasparente che non debba vergognarsi agli occhi di Dio in questi momenti di turbamento di difficoltà di dolore legate alla vendemmia c’è chi fa tante cose buone Ma non manca Chi decide di approfittare del momento per il suo guadagno preghiamo oggi affinché il Signore ci dia tutti una coscienza retta e una coscienza trasparente che possa farsi valere da Dio senza vergognarsi queste le parole del pontefice Cambiamo argomento la famiglia Kennedy ancora una volta col fiato sospeso da quarantenne nipote died il figlio di 8 anni video sono dispersi in mare al largo del Maryland e la notizia è stata confermata dalla famiglia i due sono stati visti l’ultima volta nel pomeriggio di giovedì mentre erano alla riva su una canoa a diverse miglia dalla costa è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa