Ultime Notizie Roma del 04-04-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovato l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio prima mattonella per ricostruire l’edificio dell’Italia e vincere la battaglia sanitari in corso Altrimenti non ci potrà essere una ripartenza di natura economica sul terreno dello sviluppo queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza ribadendo che il distanziamento sociale l’unica arma per ridurre il contagio dobbiamo insistere su questa strada l’unica al momento che dà certezze aggiunto i dati diffusi ieri dalla Protezione Civile mostrano che l’aumento dei contagiati da coronavirus in Italia in lento rallentamento ma il picco non è passato al via la cabina di regia tra ministro per i rapporti con il Parlamento Federico dinca e le opposizioni prorogati divieti e fino al 13 aprile a Roma il sindaco Virginia raggi chiede tamponi ai senza fissa dimora per prevenire nuovi focolai ed anchesteso la chiusura di spiagge e parchi sempre fino a Pasquetta negli Stati Uniti è stato toccato un nuovo record mondiale di decessi per il coronavirus in un giorno 1480 sono in tutto 7400 decessi per coronavirus nel paese lasceremo la decisione sull’ordine cittadini di stare a casa ai singoli governatori di ogni Stato ha detto il presidente statunitense Donald Trump escludendo un ordine Nazionale quest’oggi macina commemora le vittime i Martiri del coronavirus con 3 minuti di silenzio sempre negli Stati Uniti e cambia argomento le purghe di Donald Trump e non si fermano nemmeno ai tempi del coronavirus E così è stato silurato l’ispettore generale dell’intelligence statunitense Michael Atkinson il primo che allerta al congresso sull’esistenza della denuncia della talpa che ha portato l’impeachment del presidente americano non ha più la mia fiducia ha detto il Tycoon il licenziamento è stato annunciato in una lettera inviata dalla Casa Bianca allutto nel mondo della musica Bill Withers e voce leggendaria dietro brani come Einstein è morto a Los Angeles all’età di 81 anni per complicazioni cardiache la notizia della scomparsa del cantante solo tre volte premio Grammy arriva in un momento in cui la sua mi non mi è diventata un inno alla resistenza nei tempi dell’epidemia di coronavirus è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa