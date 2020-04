Ultime Notizie Roma del 04-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione Buon pomeriggio Gabriella Luigi in studio in apertura alle parole del ministro della Salute Roberto Speranza la prima mattonella per ricostruire l’edificio dell’Italia e vincere la battaglia sanitaria in corso Altrimenti non ci potrà essere una ripartenza di natura economica sul terreno dello sviluppo queste le sue parole aggiunto che il distanziamento sociale l’unica arma per ridurre il contagio dobbiamo insistere su questo l’unica al momento che dà certezza detto speranza Intanto i dati diffusi ieri dalla Protezione Civile mostrano che l’aumento dei contagiati da coronavirus in Italia in lento rallentamento al Picco però non è passato al via la cabina di regia tra ministro per i rapporti con il Parlamento Federico dinca e le opposizioni prorogati di 10 fino al 13 aprile a Roma la sindaco Virginia raggi chiedesenza fissa dimora per prevenire nuovi focolai intanto nel vecchio continente le vittime da coronavirus sono salita a quota 40 mila l’Unione Europea circa ancora la strada per gestire l’emergenza sull’economia Il commissario europeo Gentiloni insiste servono Bond comuni emessi per uno specifico scopo e come misura one-off destinata rispondere esclusivamente a queste circostanze eccezionali penso che la Germania e gli altri paesi del nord lo potranno accettare detto Gentiloni osserva che il mese senza condizione può essere uno strumento utile ma solo uno tra molti la presidente della commissione von der leyen e parla di investimenti massicci sotto forma di un piano Marshall per l’Europa e gli Stati Uniti il record mondiale di vittime in un giorno 1480 persone sono morte per il coronavirus oltre 7.400 i decessi totali nel paese lasceremo la decisione sull’ordine cittadini di stare a casa ai singoli governatori di ogni stato detto al presidente Donald Trump escludeOrdine Nazionale questo Argentina sono stati osservati 3 minuti di silenzio in commemorazione delle vittime e dei Martiri del coronavirus Intanto un crescente numero di persone giovani o comunque sotto i 60 anni si sta ammalando gravemente sta morendo a causa del Crohn a virus Mi ha detto Maria Van kerkhoven responsabile tecnico delle programma per l’emergenza dell’oms secondo quanto riporta l’independent e stiamo vedendo un maggior numero di persone più giovani gravemente malate affermato l’esperta nel complesso gran parte delle persone affette gravemente da questa malattia sono più anziane o con malattie pregresse in alcuni paesi stiamo vedendo individui sulla Trentina la quarantina la cinquantina che vengono ricoverati in terapia intensiva e poi muoiono ha detto Van kerkhof è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

