Ultime Notizie Roma del 04-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ha parlato il ministro della Salute Roberto Speranza fermando che il primo passo per superare l’emergenza e vincere la battaglia sanitaria in corso Altrimenti non ci potrà essere una ripartenza di natura economica sul terreno dello sviluppo ha detto speranza sottolineando che il distanziamento sociale l’unica arma per ridurre il contagio dobbiamo insistere su questa strada l’unica al momento che la certezza ha detto speranza ai dati diffusi ieri della Protezione Civile mostrano che l’aumento di contagi da coronavirus in Italia in lento rallentamento ma al Picco non è ancora passato per il capo della protezione civile Borrelli Non è escluso uno stato ancora alla circolazione delle persone fino a maggio nel vecchio continente le vittime da coronavirus sono salita a quota 40 milaEuropea Cerca ancora la strada per gestire l’emergenza sull’economia al commissario europeo Gentiloni insiste sui Bond comuni ammessi per uno specifico scopo e come misura one-off penso che la Germania gli altri paesi del nord lo potranno accettare ha detto Gentiloni osserva poi che le messe senza condizioni può essere uno strumento utile ma solo uno tra molti la presidente della commissione europea Borderline ne parla di investimenti massicci sotto forma di piano Marshall per l’Europa intanto si avvicina la Pasqua e si prepara una venerazione straordinaria della Sindone in diretta televisiva su Internet questa iniziativa a cui sta lavorando di Intesa con il Vaticano l’arcivescovo di Torino e custode Pontificio del Lino che secondo la tradizione avvolto nel Sepolcro il corpo di Gesù la venerazione secondo quanto si apprende in ambienti ecclesiastici torinesi si terrà nei giorni del triduo Pasquale almeno 7 miliardi di euro a tanto ammonta la stima della perdita di fatturache livello nazionale le imprese artigiane subiranno in questo mese di chiusura a causa del coronavirus a fare i conti è stato l’ufficio studi della cgia i comparti più colpiti sono anche quelli più rappresentativi settore le costruzioni vedranno una flessione del fatturato di 3 miliardi e due la manifattura di 2 miliardi 8 e servizi alla persona di 650 milioni di euro è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa