Ultime Notizie Roma del 04-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriele Luigi in studio in Europa le vittime da coronavirus sono salita a quota 40 mila l’Unione Europea Cerca ancora la strada per gestire l’emergenza sull’economia Il commissario Matteo Gentiloni insiste servono Bond comuni emessi per uno specifico scopo e come misura oneup destinata a rispondere esclusivamente a queste circostanze eccezionali penso che la Germania negli altri paesi del nord lo potranno accettare il mess senza condizioni può essere uno strumento utile ma solo uno tra molti ha detto Gentiloni la presidente della commissione europea von der leyen e parla di investimenti massicci sotto forma di un piano Marshall per l’Europa intanto l’oms lancia l’allarme crescente numero di persone giovani o comunque sotto i 60 anni si sta ammalando gravemente o sta morendo a causa delsolo ha detto Maria Van kerkhoven responsabile tecnico del programma per le emergenze dell’oms secondo quanto riporta l’independent stiamo vedendo un numero maggiore di persone più giovani grave malattia fermato l’esperta nel complesso gran parte delle persone affette è gravemente da questa malattia sono più anziane o con malattie pregresse ma in alcuni paesi stiamo vedendo individui sulla 31 la quarantina la cinquantina che vengono ricoverati in terapia intensiva e muoiono e ripercussioni dell’epidemia sull’economia italiana almeno 7 miliardi di euro la stima della perdita di fatturato libero Nazionale alle imprese artigiane subiranno in questo mese di chiusura a causa del coronavirus a fare i conti è stata la cgia di Mestre i comparti più colpiti sono anche quelli più rappresentativi di tutto il settore produzione ad esempio vedranno una flessione del fatturato di 3 miliardi e due la manifattura di due miliardi e 8 I servizi alla persona di 650 milioni di euro Cambiamo argomento restacarcere in Pakistan e per altri tre mesi quattro uomini ritenuti responsabili dell’omicidio del Giornalista americano Daniel Pirlo nel 2002 nonostante tre siano stati assolti e uno di loro sa medom arside Sheikh sia stata commutata la pena di morte in 7 anni da spuntati lo ha deciso il Ministero dell’Interno pakistano in attesa che venga presentato ricorso alla corte suprema contro la scarcerazione è tutto per il momento Vi auguro una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa