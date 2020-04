Ultime Notizie Roma del 04-04-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno il picco dell’epidemia in Italia il raggiunto ma non superato i la battaglia ancora lunga e il mantra ripetuto in questi giorni dai principali scienziati ed esponenti delle istituzioni di coronavirus P commissario per l’emergenza domenica arturino ribadisce la nostra battaglia prosegue senza sosta Dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo stiamo cominciando a contenerne e l’ha portata dimensione è ancora rilevante bisogna tenersi dal pensare che sia già arrivato il momento di tornare a normalizzare i comportamenti aggiungere almeno gli approvvigionamenti di tampone test sierologici alle anche il ministro della Salute speranza Insiste la prima mattonella per ricostruire l’edificio dell’Italia e vincere la battaglia sanitaria in corsa altrimenti non ci potrà essere una di partenza di natura economica sul terrenointanto la causa del coronavirus il 52% delle aziende bergamasche non ritiene di poter continuare la propria attività Se non riceverà immediatamente una supporto dal governo o più In generale dalle istituzioni la fermata prima osservatorio mensile di Confindustria Bergamo sull’impasto dell’emergenza tra le Alpi e il 32% pensa di resistere al massimo un anno è solo il 4% ritiene di potercela fare comunque 84% delle imprese ha già chiesto un riceverà la cassa integrazione entro sei mesi andiamo di turismo perché dopo averlo azzerato ammazzo il coronavirus cancella anche il mese di aprile vacanze di Pasqua e ponti di primavera inclusi Per un totale di 10,5 milioni di viaggiatori svaniti e di 3,3 miliardi di consumi turistici perduti Simar Noè Firenze però assoturismo Confesercenti lo stop improvviso ha messo in ginocchio il comparto dice Vittorio Messina presidente di assolutismo lo scorso anno si battevano i presunti pericoli overtourismsi vive la catastrofe dello zero turismo è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

