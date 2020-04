Ultime Notizie Roma del 04-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno con 800 nuove vittime nelle ultime 24 ore Talea 11744 il bilancio pomeridiano di oggi dei morti per il coronavirus in Spagna i dati del Ministero della Salute Inoltre i nuovi contagi sono superiori ai 7000 Quindi in totale arriva a 125.000 circa di casi in tutta la Spagna che diventa il secondo mondo più colpito per numero di contatti dopo gli Stati Uniti è proprio il paese oltreoceano ha fatto registrare un nuovo record di decessi 1480 nelle ultime 24 ore per un totale di 7400 vittime nel paese del vecchio continente le vittime da coronavirus sono salita tua da 40.000 questo sempre secondo il bilancio pomeridiano in attesa dei dati di questa sera tu non EuropeaCerca ancora la strada per gestire l’emergenza sull’economia Il commissario europeo Gentiloni insiste servono bando comuni ammessi per uno specifico scopo e come misura One of these nata rispondere il rimanente a queste circostanze eccezionali senso che la Germania gli altri paesi del nord lo potranno accettare e osserva che il mess senza condizioni può essere uno strumento utile ma solo uno tra molti la presidente della commissione Ue von der leyen parla di investimenti massicci sotto forma di un piano Marshall per l’Europa intanto per la paura che le banconote possono trasmettere il virus sono stati incrementati i pagamenti digitali anche se i rischi di trasmissione del contagio sono minori rispetto a quelli nelle Digitare il Pin della carta che per essere sicura dovrebbe essere il conta che lei lo firma un documento della Banca Centrale delle banche centrali con sede a Basilea II tuifly.de l’uso del digitale potrebbe aprire un solco nell’accesso agli strumenti di pagamento impattare negativamente sugli anziani e che non ha un conto corrente in chiusura l’ultima notizia dopo aver azzerato il marzo del turismocancella anche il mese di aprile vacanze di Pasqua e ponti di primavera includi per un totale di 10,5 milioni di viaggiatori svaniti e di 3,3 miliardi di consumi turistici perduti del cst per assoturismo Confesercenti non sto più improvviso ha messo in ginocchio il comparto dice Vittorio Messina presidente di assolutismo scorso anno si disattivano i presunti pericoli del Louvre turismo questa scrivi la catastrofe 00 turismo è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa