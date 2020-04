Ultime Notizie Roma del 04-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno all’informazione del giorno in cui guariti da coronavirus e raggiungono quota 20.000 il bilancio supera drammaticamente quindicimila morti in Italia continua a guardare la curva del contagio che resta stabile valori di nuovi contagi malattie tamponi fatti più o meno nella media dei giorni scorsi pur con qualche naturale tutto azione i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento dei malati le persone attualmente positive pari a 2886 unità negli ultimi tre giorni erano stati rispettivamente 2937 mercoledì 2477 2339 ieri Purtroppo resta alto anche il numero delle vittime che non accenna ancora rallentare le ultime 24 ore sono morte 681 persone per le vittime erano state66 anche quelli ti restano sugli stessi livelli e raggiungono il totale di 20.000 996 per un aumento in 24 1238 unità Intanto in Lombardia si potrà uscire di casa solo indossando la mascherina o comunque con una protezione sul naso e bocca e quanto prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana che entrerà in vigore domani così le misure di contenimento del contagio da coronavirus nella regione più colpita è vecchio continente le vittime da coronavirus sono salita a quota 40 mila questo sempre secondo il bilancio pomeridiano in attesa di questa sera non Europea Cerca ancora la strada per gestire l’emergenza sull’economia incomincia l’europeo Gentiloni insiste servono bando comuni ammessi per uno specifico scopo e come misura destinato a rispondere esclusivamente a queste circostanze eccezionali penso che la Germania gli altri paesi del nord non potranno accettare e osserva che il mess senza condizioni può essere uno strumento utile ma solo unola presidente della commissione Ue von der layer parla di investimenti massicci tutto forma di un piano Marshall per l’Europa in chiusura l’ultima notizia dove aver azzerato il marzo del turismo il coronavirus cancella anche il mese di aprile vacanze di primavera includi di 10,5 milioni di viaggiatori svaniti e di 3,3 miliardi di consumi turistici perduti altri Marvel cst Firenze per assoturismo Confesercenti non improvviso ha messo in ginocchio il comparto dice Vittorio Messina presidente di assolutismo scorso anno si dibattevano i presunti i pericoli del Louvre turismo quest’anno si vede la catastrofe è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa