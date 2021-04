Ultime Notizie Roma del 04-04-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio spiagge deserte città con traffico a zero e nessuna passeggio ad ammirare i monumenti e scampagnate di Pasquetta annullate per il secondo anno la Pasqua è senza viaggi e riunioni in famiglia di rossa per frenare la pandemia regola ancora più severe in alcuni territori ai controlli a tappeto nelle città e sui lungomari con tolleranza zero in Campania Puglia e Liguria divieto di accesso le seconde case per residenti e non residenti in Piemonte Val d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna per i non residenti blindate le isole da martedì Veneto mare e la Provincia autonoma di Trento saranno in zona arancione la macchina delle vaccinazioni non si ferma con le festività pasquali Roma oggi e domani riempie la nuvolacentro congressi nel quartiere dell’EUR è l’assessore D’Amato assicura la somministrazione di 50 mila bacini nel Lazio nel mese di aprile è prevista in Italia la consegna di 8 milioni di dosi di vaccino il 15% di tutti gli arrivi previsti nel secondo trimestre del 2021 ovvero 50 milioni se il sistema regge a fine settembre chiudo la campagna Aprile decisivo arrivare a 500.000 vaccinazioni al giorno oltre 21200 e positivi al test del covid in Italia nelle ultime 24 ore 376 le vittime altro stop astrazeneca la volta dell’Olanda che ne sospende l’uso per tutte le età per evitare uno spreco di dosi la decisione arriva dopo l’annuncio di sospendere l’uso del farmaco per gli under 60 kcal ai minimi da 7 mesi il numero di decessi per covid nel Regno Unito nelle ultime 24 ore il si registrano 10 decessi il numero più basso di vittime dal 14 settembre del 2020di covid a livello globale hanno superato la soglia dei 130 milioni di decessi dall’inizio della pandemia sono poco più di 2 milioni e ottocentomila in Russia Superata la soglia delle 100 mila vittime dall’inizio della pandemia lo sport in chiusura calcio è Serie A il Milan non sa più vincere a San Siro e la Champions League si allontana la Juventus e frena il derby all’Inter mette l’acceleratore Ovvero le mani sullo scudetto mentre le inseguitrici rallentano pareggiando rispettivamente contro Samp e Torino a squadra di con te Archivia anche la pratica Bologna e si porta più 8 sui rossoneri in attesa del recupero di mercoledì non è successo che potrebbe essere decisivo per la conquista del titolo nella zona Champions e l’Atalanta inarrestabile il Napoli ricade nei suoi errori ma stavolta vince la Lazio scavalca la roba a ridosso della zona Champions League è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

