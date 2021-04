Ultime Notizie Roma del 04-04-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio regole severe controlli a tappeto sul territorio Per scongiurare spostamenti non consentiti spiagge deserte città con traffico zero nessuna passeggio ad ammirare momenti scampagnate di Pasquetta annullate il secondo anno consecutivo che la Pasqua e senza viaggi e senza riunioni in famiglia tutta rossa per frenare la pandemia in Alcune regioni restrizioni ancora più severe Com’è in Piemonte Val d’Aosta Trentino Alto Adige Toscana Marche e Calabria e Sardegna dove non si potrà accedere alle seconde case sia per residenti sia per non residenti blindate le isole da martedì Veneto Marche Provincia autonoma di Trento saranno in zona arancione la macchina dei vaccini non si ferma con le festivitàquali nel mese di aprile è prevista la consegna di 8 milioni di dosi di vaccino il 15% di tutti gli arrivi previsti nel secondo trimestre del 2021 ovvero 5 milioni se il sistema regge a fine settembre chiudo la campagna vaccinale ha detto figliuolo nell’ultimo bollettino o 21.200 i nuovi positivi 376 del tasso di positività alle 5:09 % in calo è possibile ricominciare sempre anche dalle macerie così il pontefice Papa Francesco Durante la veglia Pasquale nella Basilica di San Pietro una forte messaggio di rinascita e in questi mesi Bui di pandemia sentiamo signore risorto che ci invita a ricominciare a non perdere mai la speranza aggiunge Papa Francesco Cambiamo argomento Amazon ha chiesto scusa un deputato del Partito Democratico americano Marc Cohen Chi ha accusato il colosso fondato da Jeff bezosstringere i suoi autisti a urinare nelle bottiglie di plastica pur di fare in fretta nella consegna delle merci dopo aver respinto seccamente per settimane le affermazioni del membro del congresso la sua alla fine ha messo la sua responsabilità sottolineando come aver negato sia stato un autogol trasporto in chiusura calcio Serie A 29 giornata si è conclusa ieri sera con la vittoria dell’Inter per 10 in trasferta sulle Bologna i nerazzurri così allunga in classifica dopo i pareggi della Juve 22 Nel derby di Torino e del Milan 1 1 in casa San Siro contro la Sampdoria nelle zone alte della classifica l’Atalanta continua a far punti 3 a 2 sull’udinese ha vinto anche il Napoli 4 a 3 sulle Crotone nonostante qualche errore sugli altri campi Benevento Parma 22 Sassuolo Roma 22 genoa-fiorentina 1 a 1 Cagliari Verona 0 a 2 Lazio SpeziaA1 in settimana si giocheranno i recuperi di alcune giornate Juventus Napoli recupero della terza giornata si giocherà mercoledì alle 18:45 allo stesso orario il recupero della 28A giornata inter-sassuolo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa