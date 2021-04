Ultime Notizie Roma del 04-04-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale buona domenica e buona Pasqua dalla redazione da Francesco Vitale in studio spiagge deserte città con traffico zero nessuna passeggio Tra i monumenti scampagnate di Pasquetta annullate per il secondo anno la Pasqua e senza viaggi e riunioni di famiglia l’Italia e rossa per prima pandemia in regole più severe in alcuni territori e controlli a tappeto nelle città e sui lungomari con tolleranza zero in Campagna Puglia Liguria divieto di spostamento nelle seconde case per residenti e non residenti in Piemonte Valle d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna per i non residenti da martedì Veneto Marche La Provincia autonoma di Trento in arancione Franco Locatelli Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e indignati per la serie di azioni criminali contro scienziati e decisori politici impegnati nel contrasto della pandemia intimidazioni via mail le sono arrivate anche a me dice Intervistato dal Messaggero una penso soprattutto le minacce al ministro speranzadato fuoco al portone dell’istituto superiore di sanità ora la moto trovi in un centro vaccinale di una città che ha sofferto come Brescia bene fa la procura Indaga revisioni capire se c’è un disegno eversivo Servono 15 milioni di voti al mese per raggiungere le 500.000 somministrazione giorno in tutta Italia ma ad aprile ne arriveranno solo otto migliori viaggiamo al 50% dell’obiettivo serve certezza sulla Rigo delle doti di cui per ora il numero assolutamente insufficiente 400012 di Johnson e John Cena e arrivo ad aprile bastano per un giorno e mezzo così l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato Alla visita della vaccinale della nuvola a Roma la macchina delle vaccinazioni non si ferma con le festività pasquali nel secondo trimestre del 2021 è previsto l’arrivo di 50 milioni figliolo te il sistema regge a fine settembre chiudo la campagna Aprile deciso per arrivare a 500.000 vaccinazioni al giorno sono 21261 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore le vittime 376 scende il tasso di positività al Cinera al 6,6% E ora parliamo di scuola la linea Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF delle personale ATA per inserimento graduatorie d’istituto di terza fascia per fare i supplenti sono numerosi i vizi di legittimità riscontrati dall’ufficio In primo luogo risultato clamoroso alla scienza della valutazione per esempio del diploma di laurea per il profilo di collaboratore scolastico e non perché la laurea si è il titolo di accesso È incredibile come migliaia anche di rovinarti vogliono fare questa professione e non hanno nessun punteggio riconosciuto quindi a nostro avviso bisogna presentare Comunque questo titolo dichiararlo Perché solo così come non risulta nessuna valutato il titolo per esempio di dottorato di ricerca o i Master perfezionamenti conseguiti questo per tutti i profili anche per il profilo di assistente tecnico e amministrativoancora una volta il servizio prestato nelle scuole paritarie o nelle scuole nel sistema Nazionale d’istruzione Quindi nei percorsi professionali o ancora nelle scuole comunali e anche il servizio militare non in Costanza di nomina avviene avevo dato Questi sono tutti i motivi per cui ufficio legale riesce consigliere di dichiarare questi titoli delle graduatorie e poi deve ricorrere per veder riconosciuto da un giudice il diritto al pieno punteggio reclamato e di tutto buon proseguimento di ascolto e buona domenica

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa