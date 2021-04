Ultime Notizie Roma del 04-04-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione ancora una buona Pasqua da parte di Francesco spiagge deserte città con traffico zero nessuna passeggio Tra i monumenti scampagnata di Pasquetta annullate per il secondo anno la Pasqua e senza viaggi riunione di famiglia l’Italia è rotta per frenare la pandemia noi quelle più Severina territorio i controlli a tappeto nelle città e sui lungomari con tolleranza zero in Campania Puglia e Liguria divieto di spostamento nelle seconde case per residenti e non residenti in Piemonte Valle d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria Sardegna per i non residenti da martedì Veneto Marche La Provincia autonoma di Trento in arancione altro Stroppa peraltro è la volta dell’Olanda che ne sospende l’uso per tutte le età per evitare uno spreco di dosi la decisione dopo l’annuncio di sospendere l’uso del farmaco per gli under 60 kcal ai minimi da 7 mesi numero dei decessi per covid nel Regno Unito nelventiquattrore si registrano 10 morti il numero più basso di vittime dal 14 settembre del 2020 casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 130 milioni di decessi dall’inizio della pandemia sono poco più 2800000 in Russia Superata la soglia delle 100 mila vittime dall’inizio della pandemia gli italiani hanno speso circa un miliardo €400000 per imbandire le tavole della Pasqua da un nelle proprie case in quasi nuovi casi su 10 solo un 10% approfittato delle deroghe per lasciare la propria abitazione e lattina di Coldiretti che registra un aumento del 15% della spesa rispetto allo scorso anno ma ben al di sotto dei valori del passato ristoranti trattorie agriturismi aperti Ma ci sono anche 5 milioni 600mila italiani in povertà assoluta e spiegato costretti a chiedere aiuto per mangiare in queste feste di Pasqua milioni in più rispetto allo scorso anno tragedia alla vigilia di Pasqua in provincia di Frosinone 4 i morti per uno scontro frontale fra due auto nella serata di ieri a San Vittore Frosinone al confine tra Lazio e Campania lungo la Casilinale vittime sono tre giorni di Mignano Monte Lungo e provincia di Caserta è un cinquantenne nell’impatto sono morte sul colpo a tre persone tra cui Un diciottenne la quarta vittima È deceduta in ospedale diventato una congiura di Palazzo in Giordania contro Re Abdallah II arrestati una ventina di persone tra cui il fratellastro del monarca il principe hamzah Bin Hussein da questa mattina sono compleanno in casa ha detto in un video inviato la benzina sottolineando che nel paese prevalgono incompetenze moleste mi hanno tolto internet concludi e probabilmente Questo è il mio ultimo messaggio a mamma ha negato ufficialmente che tra gli arrestati ci fosse anche il principe hamzah pur confermandone il coinvolgimento è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

