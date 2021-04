Ultime Notizie Roma del 04-04-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera di Pasqua dalla redazione da parte di Francesco Vitale un nuovo appuntamento con l’informazione Giordania il preparato del reinvio la BBC sono agli arresti domiciliari sventato una congiura di Palazzo in Giordania contro Re Abdallah II arrestato una ventina di persone tra cui il fratellastro del monarca il principe Zambino Hussein a mano negato ufficialmente che prendi arrestati ci fosse anche il principe hamzah fu confermato nel coinvolgimento gli arresti sono stati motivati con ragioni di sicurezza dopo un attento monitoraggio vaccini Zingaretti per un calo dei decessi è importante fattore tempo coronavirus dosi il presidente della regione Lazio in visita labbra vaginale allestito al centro congressi la nuvola Roma non è un problema di organizzazione ma bisogna spingere perché arrivino le dosi di vaccino sul tema è intervenuto anche il nostro avvocato Gianni dell’aiuto sentiamovaccini ha portato ovviamente qualche polemica furbetti chi salta la fila categorie di privilegiati categorie di non privilegiati e così via niente di che meravigliarsi una polemica sterile che probabilmente risale ai Guelfi e Ghibellini a chi vuole essere sempre prima per qualsiasi motivo potrebbero cessa queste polemiche si potrebbe essere una volta Essere d’accordo tutti su tutti Beh io penso proprio di no e abbiamo Purtroppo nel nostro paese un comportamento che l’emblema il simbolo di come si caga tutti in queste piccole eri e nel voler prevaricare L’altro è a modo nostro truffare lo Stato perché chi di noi non ha fatto il segnale con canali della macchina all’automobilista che veniva dall’altro lato per evitargli una sanzione Ecco il piccolo tentativo di frodare il potere l’autorec’è la stessa cosa che si vede in chi cerca di passare per primo la fila al supermercato come in questo caso il comportamento è più grave con i bacini cerchiamo di smettere di fare Segnare con i fanali e rispettiamo di più gli altri ed anche noi stessi Buon proseguimento vedi alla spalla anticipata dal covid nel rispetto del coprifuoco il Papa ha preceduto ieri la veglia Pasquale nella notte Santa Ada 19:30 l’altare della cattedra nella Basilica Vaticana con numero fedeli contingentato nel rispetto delle norme anti covid dico incidente stradale ieri sera sulla via Casilina San Vittore in provincia di Frosinone al confine con la campagna nell’impatto frontale tra due auto hanno perso la vita 4 persone tre giovani di Mignano Monte Lungo in provincia di Caserta 319 è un 52enne e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona serata e più cari auguri di buona Pasqua

