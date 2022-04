Ultime Notizie Roma del 04-04-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento informazione Buonasera dalla redazione esteri in apertura il presidente ucraino zielinski e la TBS citato dal cliente indipendente afferma che si impegnerà a continuare i colloqui di pace con la Russia nonostante l’altro commette nel tuo paese è difficile spiega dire com’è Dopo tutto quello che è stato fatto possiamo avere qualsiasi tipo di negoziato con la Russia Questa è a livello personale ma come presidente devo farlo anche oggi sono previsti corridoi umanitari da Mariola zaporizhia e in altre città dell’Ucraina del gas ogni giorno aumentiamo la nostra indipendenza dalla Russia e le possibilità di un embargo è la via giusta che danneggia Putin e lo ha detto il cancelliere tedesco secondo il Financial Times ulteriori sanzioni saranno proposte il 6 aprile nuova riunione dei 27 ambasciatori dei paesi UE per un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia primo ministro della Franciaecologica Roberto Cingolani affermato che la formidabile dipendenza energetica è veramente difficile da giustificare da sopportare per amministratore delegato del gruppo Enel Francesco starace annuncia la ripresa di un investimento che era stato messo In naftalina 7 anni fa da parte dei governi precedenti per la rigassificazione a Porto Empedocle un terminale che ha tutti i permessi in attesa del via libera per l’investimento un miliardo circa su Porto Empedocle per attrezzare la Sicilia ricevere navi gasiere e dare flessibilità di fornitura di gas quindi L’economia in chiusura lista te li tocca ripasso il PIL nominale per il 2021 per effetto dei prezzi del gas un rialzo del PIL a prezzi di mercato del 2021 e 7,2 % rispetto ad un anno Prima aveva precisato che i dati sul PIL avrebbero subito un ritocco dopo il processo di revisione dei dati di importazione in valore del gas naturale è stato chiuso per i mesi da luglio a dicembre 2021 tutto grazie per averci seguito per news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa