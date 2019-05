Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale sabato 4 maggio Buongiorno da Francesco Vitale il caso di continua a scuotere la maggioranza con il vicepremier Di Maio che durante un comizio a Casoria ribadisce la sua posizione mi meraviglio tutto questo casino per l’attaccamento una poltrona dice un caso che si poteva risolvere in due minuti al prossimo Consiglio dei Ministri 5 Stelle voteranno per la decadenza del sottosegretario leghista indagato per corruzione mentre il carroccio insiste Siri non si rimette nella lega nessuno lo molla Di Maio parla anche di flat Tax lo voglio fare ma non per i ricchi ma escludo una caduta del governo di Battista se c’è la crisi dopo le europee Mi ricambio e all’ipotesi di una caduta del governo giallo-verde allude anche il segretario del PD Nicola Zingaretti PD di Sky Tg24 Io penso che quando si arriverà la crisi bisognerà arrivare al voto solo gli Italiani potranno decidere come rimediare i danni del governo escluso qualsiasi accordo con il Movimento 5 Stelle e lorogovernare con la destro di Salvini vice di Zingaretti precisando che non Morirebbe reddito di cittadinanza ma è che il vero problema è il lavoro monito di bankitalia sull’economia i rischi per la stabilità finanziaria e dalla congiuntura internazionale sono in aumento e le previsioni sulla crescita sono rivista rimasto anche in Italia dove l’alto livello del debito espone l’economia alle tensioni sui mercati Riduce la capacità della politica di bilancio di sostegno dell’attività produttiva che rallenta lo spread anche se è sceso rispetto novembre resta più alto di aprile 2018 le banche sono vulnerabili agguato ieri tra la folla nel centro di Napoli tre persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco tra loro anche una bambina di 3 anni un proiettile ha trapassato il polmone le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita la bambina era con la nonna è rimasta anche lei ferita ed è gravissimo il pregiudicato bersaglio dell’agguato il sindaco siamo sconvolti fico Salvini agisca Di Maio questo schifo deve finire questa gente deve pagare Cambiamo argomento ha lanciato nella nottecorto raggio in direzione del Mar Giappone lo riferisce il comando di Stato Maggiore congiunto sudcoreano secondo cui il vettore partito dalla città Costiera di buon San intorno alle 9:06 le 2:06 in Italia io ti dicevo che stai bene ti riporta l’agenzia yonhap stanno analizzando i dettagli del missile la Casa Bianca ha fatto sapere di essere a conoscenza delle azioni della Corea del Nord continueremo a monitorare afferma la portavoce della Casa Bianca Sarah huckabee Sanders programmato presidente interino Juan guaido ha proclamato altri tre giorni di mobilitazione in Venezuela a partire da oggi con cortei verso le principali basi militari in tutto il paese secondo l’ONU sono almeno cinque manifestanti uccisi negli scontri nei giorni scorsi e 239 feriti il pentagono fa sapere di avere una serie completa di opzioni adatte a certe sostanze lunga telefonata Tra Putin e Trump il presidente russo si dice contraria all’uso della forza ma poi Trump puntualizzare non vuole essere coinvolto nella crisi venezuelana ma vuole vedere cadere qualcosa di positivoe si è concluso contro i palestinesi uccisi e 50 feriti un venerdì di violenze al confine tra Gaza e Israele dove prosegue per la 57a settimana consecutiva La grande marcia del ritorno organizzato da Amazon dopo un bombardamento israeliano la Giada cappello alla massima vigilanza a Ferrovie dello Stato viene concesso ancora un mese e mezzo di tempo per presentare un’offerta definitiva è vincolante per l’Italia è il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio ha autorizzato la proroga al 15 giugno della scadenza del 30 aprile auspicando che l’indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa arrivare nel minor tempo possibile gli occhi restano puntati su Atlantia che però per Di Maio non c’è finché non leggo le carte Sono in chiusura finisce 11 il derby della Mole che del via la volata per la qualificazione alla Champions e l’Europa League segna luki naldo Evita la sconfitta della Juve in curva uno striscione in ricordo della sciagura di Superga di cui oggi ricorrono i 70 anni in cui morì vince la squadra del Torino al gerett della frontiera in Spagnache del Motomondiale ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto legna può tornare alla regia

